Vertrek Dorsey zet deur open voor overname Twitter

Jack Dorsey heeft zijn vertrek als CEO van Twitter aangekondigd. De kleurrijke topman wordt opgevolgd door Chief Technology Officer Parag Agrawal. De Visie van Peter Garnry van Saxo Bank.

Het vertrek van Dorsey heeft vermoedelijk te maken met de druk van aandeelhouders, zoals het activistische hedgefonds Elliott Management. Dit is hopelijk het begin van een nieuw traject voor Twitter, dat al veel te lang ondermaats heeft gepresteerd in verhouding tot zijn potentieel.

Twitter heeft twee belangrijke doelstellingen. Allereerst wil het de omzetgroei naar ongeveer 30% tillen, wat Twitter ver boven Facebook en Alphabet zou brengen. Ook wil het de operationele marge drastisch verbeteren naar ongeveer 35%. Dat zou bijna het dubbele zijn van het huidige niveau.

Ons grootste probleem met Twitter is altijd het gebrek aan consistentie in de operationele marges geweest. Het was altijd een raadsel waarom Twitter operationeel niet consistenter presteerde, gezien de standvastigheid in de bedrijfsvoering van Google en Facebook.

De operationele marge van het bedrijf is al drie kwartalen op rij gedaald, ondanks een positieve uitgangspositie voor online reclame-uitgaven. Het genereren van vrije kasstromen is het afgelopen jaar zeer teleurstellend geweest en dat heeft de aandelenkoers uiteindelijk omlaag gedreven.

Fundamentele verbetering EBITDA-marge

Een verbetering van de operationele marge kan gemakkelijk worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld door het verminderen van het personeelsbestand of op zijn minst stoppen met het inhuren van meer mensen in hetzelfde tempo als voorheen.

Daarnaast moet Twitter marktaandeel veroveren en dichter bij de omzetgroei van Snap komen om de aantrekkingskracht van beleggers niet te verliezen. Volgens ons moet Twitter in staat zijn om 30-35% te groeien op basis van verbeterde betrokkenheid, meer productfuncties, meer uitgaven van grote merken enz. Met analisten die momenteel uitgaan van een omzetgroei van 21% in 2022, ligt er een zware en dringende taak voor de nieuwe CEO in het verschiet.

Weg vrij voor overname

Nu Dorsey weg is als CEO en uiteindelijk eind 2022 de raad van bestuur verlaat, is de weg vrij voor een overname van het bedrijf, mocht de juiste koper met de juiste prijs langskomen. Twitter zou een interessante overname kunnen zijn voor een traditioneel mediabedrijf dat de sociale media-industrie wil betreden.

De nieuwe CEO Agrawal zal snel het vertrouwen van de beleggers moeten verdienen. Analisten blijven wel positief over het aandeel, met een 12-maands koersdoel van $68. Het aandeel cirkelt nu op de beurs in New York rond de $44.

