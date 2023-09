Vijf beleggingstips – fundamenteel én technisch toegelicht

Albert Jellema en Nico Bakker bespreken tijdens deze BeleggersFair-masterclass op 10 november een vijftal beleggingstips, waarbij de fundamentele én technische analyses naadloos op elkaar aansluiten.

Beleggers zullen tot aankoop van een aandeel overgaan als de fundamentele analyse van het betreffende bedrijf en sector dit ondersteunt.

Strategisch moet het interessant zijn om een aankoop te overwegen. Maar is de trend en het sentiment van het koersverloop in orde om tot aankopen over te gaan? Is het moment van actie tactisch juist? Daartoe is een technische analyse van het koersverloop gewenst.

Jellema en Bakker combineren fundamentele en technische analyses tijdens de vijf tips die zij bespreken. Ook laten zij zien met welke beleggingsproducten van BNP Paribas u positie kunt innemen.

De masterclass ‘Vijf beleggingstips – Fundamenteel en Technisch toegelicht’ vindt plaats om 13.00 uur.

Sprekers

Nico Bakker

Technische analyse coach en directeur BTAC, gelieerd aan BNP Paribas Markets

Nico Bakker is technisch analist met visuele analyse ofwel chart reading als specialisatie. Hierbij gebruikt hij een eigen methodiek Dashboard Beleggen genaamd, dat met objectieve indicatoren trend en sentiment meet.

Research vormt voor Bakker de basis voor trainingen en workshops en verdere kennisoverdracht. Hij benadert de technische analyse vanuit een visionairs oogpunt, waarbij hij het beleggingslandschap in kaart brengt en beleggers wijst op kansen en bedreigingen.

In zijn rol als coach staat gedisciplineerd denken en handelen in termen van waarschijnlijkheden centraal. Verder gaat belangstelling uit naar de Behavioral Finance, de mentale valkuilen en vaardigheden die bij beleggen een rol spelen. Met diverse uitspraken, one liners en beeldspraken geeft Bakker in presentaties aan hoe emotie en discipline als rode draad tussen de oren van beleggers loopt.

Albert Jellema

Directeur/eigenaar DeAandeelhouder en ProBeleggen

Albert Jellema werkte bij ABN Amro als vermogensbeheerder, lanceerde een aandelenfonds en voltooide de opleiding CFA. In 2005 begon hij bij Go-CVpaital en werd partner.

Naast het oprichten van ProBeleggen in 2014 startte Albert Jellema DeAandeelhouder.nl; dé nieuwsbron voor particuliere beleggers.

