Vijf redenen om elektrisch te gaan rijden

Elektrisch rijden is iets waar bijna iedereen in ons land een keertje aan moet de komende 10 à 15 jaar.

Het tijdperk van de benzine-, diesel- of lpg-auto is voorbij: zowel de kosten als de regelgeving geven genoeg redenen om de auto vaarwel te zeggen. Maar laten we er eens naar gaan kijken, wat vier goede redenen zijn om elektrisch te gaan rijden.

Reden #1: Klimaatverandering

“We stoten met z’n allen te veel CO2 uit”, is de grote slogan van deze eeuw en de uitstoot moet achteruit. Wetenschappers en politici wijzen met hun vingers naar de rampzalige gevolgen van het broeikasgas: smeltend poolijs, uitstervende diersoorten, droogte in Afrika en klimaatvluchtelingen. In ons eigen land komen er vaker uitersten voorbij. Het grote voordeel van elektrisch rijden is uiteraard de CO2-reductie. Gemiddeld stoot een elektrische auto zo’n 40 procent minder CO2 uit dan een regulier auto.

Reden #2: Regelgeving

Of je het nu gelooft of dat je nog een beetje sceptisch bent over ‘klimaatverandering’, feit is dat de overheid er alles aan doet om een benzine- of dieselauto minder aantrekkelijk te maken. Het is nog niet “verboden om te tanken”, maar zoiets zit er wel aan te komen. In 2025 zal het niet meer zijn toegestaan om met een reguliere benzineauto in de centra van grote steden te rijden. In 2030 moet de algehele autoverkoop van benzineauto’s een CO2-reductie bewerkstelligen van 55 procent. En vanaf 2035 geldt er een algeheel verbod binnen de grenzen van de Europese Unie op het verkopen van benzine-, diesel- en lpg-auto’s. Als je dus toch moet switchen, waarom niet meteen?

Reden #3: Bespaar kosten

Oké, het is dus bekend dat een elektrische auto in de aankoop bijna met een derde duurder is dan een reguliere benzineauto. Toch is een EV berekend over de hele levensloop goedkoper dan een ‘oude’ benzineauto. Dat komt omdat je bijvoorbeeld geen wegenbelasting hoeft te betalen, er is een lagere bijtelling en reken maar eens uit hoeveel je aan benzine kwijt bent in de maand. Een elektrisch voertuig bespaart veel geld met ‘tanken’ van stroom.

Reden #4: Laad makkelijk op

Veel mensen twijfelen aan het aanschaffen van een elektrische auto omdat ze geen zin hebben in avonturen met het zoeken van laadpalen. Toch is het de afgelopen tien jaar steeds eenvoudiger geworden om je auto op te laden, zowel langs de snelweg als in binnensteden. De overheid, maar ook de private sector, doet er alles aan om meer oplaadpunten te installeren op plekken waar mensen dat nodig hebben. Hoe dichter we bij 2035 komen, hoe makkelijker het zal worden.

Reden #5: Duurzaam

Niet alleen stoot je met elektrisch rijden minder CO2 uit, ook is het veel duurzamer om een elektrische auto te rijden dan een benzineauto. Het vaakst gehoorde kritiekpunt is de batterij en de vervuiling die er potentieel van komt: toch blijkt een batterij significant langer mee te gaan dan verwacht en zijn de mogelijkheden tot recyclen en hergebruiken veel groter dan critici zeggen. Over het algemeen is het fabriceren van een EV veel duurzamer dan een conventionele auto die je moet bijtanken. Dus, waar wacht je nog op?

