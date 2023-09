Voor het eerst in 10 jaar staat pensioen er beter voor

Voor het eerst in tien jaar is in bijna alle ontwikkelde landen in de Global Retirement Index (GRI) van vermogensbeheerder Natixis Investment Managers de algemene pensioenzekerheid verbeterd ten opzichte van het voorgaande jaar. Belangrijke factoren voor de verbetering van de pensioenomstandigheden zijn verbeterde economische omstandigheden, de groei van de werkgelegenheid doordat economieën weer aantrekken na de pandemie, loonstijgingen en hogere rentetarieven die de dekkingsgraad van veel pensioenregelingen hebben verbeterd.

Nederland stijgt in de Global Retirement Index van plek acht naar zes. Die stijging heeft Nederland met name te danken aan de prestaties in de subindex Financiën. In die subindex stijgt Nederland van plek 26 naar plek 16. Wat betreft de subindexen Gezondheid en Materieel Welzijn presteert Nederland iets minder goed dan voorgaande jaren, maar kan het desalniettemin rekenen op een plek in de top tien.

Robert Koopdonk, Country Head & Managing Director bij Natixis IM: “Over het algemeen heeft Nederland, net als veel andere landen, te maken met tegenwind van hogere inflatie en rentetarieven, maar de onderliggende economische fundamenten blijven sterk. Deze fundamenten, samen met de sterke pensioen- en gezondheidszorgstelsels van het land, zorgen ervoor dat Nederland stevig in de top van de GRI blijft staan. Daarnaast is in veel landen een vooruitgang te zien op het gebied van milieu en duurzaamheid. Mede als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne investeren steeds meer landen bijvoorbeeld in initiatieven op het gebied van schone energie.”

Ten opzichte van vorig jaar is de top 4 ongewijzigd. Noorwegen staat voor het tweede achtereenvolgende jaar op de eerste plaats met een totaalscore van 83%. Zwitserland, IJsland en Ierland complementeren de top 4. Daarnaast staan Luxemburg, Nederland, Australië, Nieuw-Zeeland en Denemarken ook dit jaar in de top tien.

