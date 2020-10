Waar liggen de kansen in de emerging markets?

Tijdens het panel Globalisering en Emerging Markets op de BeleggersFair Online worden de beleggingskansen besproken in de ‘opkomende markten’.

Nederland heeft een open economie en een internationale handelsdrift. Daarom is het noodzakelijk dat ver over de Nederlandse landsgrenzen wordt gekeken. Maar hoe kijken wij daar nu tegenaan? En bestaan de zogenoemde opkomende markten nog als zodanig, met bijvoorbeeld alle geopolitieke verschuivingen, globale Covid-19-uitbraken, oorlogen en vluchtelingenstromen?

Is het in die context extra belangrijk om een wereldwijde spreiding aan te brengen? En hoe dan? Waar liggen de kansen in de emerging markets? Hoe kun je het kenmerkend potentieel omzetten in kansen zonder de ogen te sluiten voor onder meer geopolitieke stabiliteit, duurzaamheid en valutarisico’s?

Naast dagvoorzitter Charles Groenhuijsen zal onder meer Sander Zondag (OBAM) deelnemen aan dit panel.

Het Panel Globalisering en Emerging Markets vindt plaats op 30 oktober om 12.40 uur. Klik hier voor een gratis e-ticket en mis deze sessie niet.

