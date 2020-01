Waardering ASML onder druk door uitblijven exportvergunning

ASML geen exportvergunning verlenen voor de verkoop van EUV-technologie aan China (omdat Trump dat wil) is een concrete bedreiging voor de waardering van het aandeel en de innoverende technologische voorsprong van de onderneming.

ASML inzetten in de kinderlijke strijd van Trump zal China echt niet weerhouden om een toonaangevende leider te worden op het gebied van digitale communicatie. Natuurlijk verzamelt China data, net zoals de inlichtingendiensten van de VS dat doen en Twitter, Facebook, Google, Apple, Microsoft etc. Europa is ingedut en kan enkel nog naar digitale geraniums kijken. Dat overschaduwt de goede kwartaalcijfers van de onderneming. Beleggers kunnen niet anders dan hausse-posities afschermen bij een koers van 270,10 euro. De noodzaak wordt extra gevoed door de ongeloofwaardige uitspraak dat de geopolitieke ruzie tussen China en de VS ‘nul financiële impact’ heeft op het bedrijf. Nu misschien niet, morgen misschien wel en eind dit jaar zeker wel.

