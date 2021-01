Waarom Ahold Delhaize met 60% kan stijgen

Ahold Delhaize sloot gisteren 1,85% hoger op 24,28 euro.

Investtech: “Het aandeel doorbrak de weerstand bij 23,99 euro in een dubbele-bodem patroon. Dit genereerde een koopsignaal met een toenemend handelsvolume en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

Zowel fundamenteel als charttechnisch biedt Ahold Delhaize kansen. De koers/winst van 13,07 noteert slechts een fractie van het industriegemiddelde. De waardering is wel hoger dan voor Carrefour met een koers/winst van 7,9 bij een koers van 17,54 euro. Voor beide aandelen is de bèta extreem laag, wat een aanwijzing is beleggers geruime tijd niet naar deze aandelen hebben omgekeken. Het is tijd voor een inhaalslag.

Charttechnisch staan de weekindicatoren laag. Het aandeel is oversold. Het is misschien extreem, maar op basis van de daling die eind vorige eeuw is ingezet, is het aandeel nu in gevecht met de weerstand van rond de 23 euro. Bij een definitieve doorbraak zou de koers dan kunnen stijgen tot boven de 40, een toename van meer dan 60%. De koers/winst kan het hebben.

Geschreven door: Eddy Schekman

