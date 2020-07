Waarom ASML hoog gewaardeerd zal blijven

Chipmachinemaker ASML heeft in het tweede kwartaal geweldig gepresteerd met een explosie van de omzet en de winst.

De omzet over het tweede kwartaal kwam uit op 3,3 miljard euro, 35% meer dan over het eerste kwartaal, en de winst bedroeg 751 miljoen euro tegen 391 miljoen over de eerste drie maanden. Topman Peter Wennink rekent op verdere omzetgroei in de rest van het jaar. Door het toegenomen thuiswerken als gevolg van lockdowns, wordt meer geïnvesteerd in datacenters waarvoor halfgeleiders nodig zijn. Het orderboek was met 1,1 miljard euro lager dan in de eerste drie maanden van het jaar (3,1 miljard euro). Wennink tilt daar niet te zwaar aan, omdat ASML in zijn ogen goed voorbereid is voor groei in 2020 en ver in 2021.

Waar ligt het gevaar

De waardering voor het aandeel blijft hoog. De markt moet zich afvragen of dat wel past bij de ontwikkeling van de orderportefeuille. ASML is echter dermate uniek dat elke waardering te rechtvaardigen valt zolang de onderneming haar technologische voorsprong weet te behouden. De koers zal instorten als die wegvalt.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 15079 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht