Waarom beleggen in US dollars?

Beleggen draait om het behalen van rendement en het beheersen van risico’s door o.a. het spreiden van vermogen. Reden voor veel beleggers om bijvoorbeeld niet alleen te investeren in woningvastgoed en euro’s, maar ook die in Amerikaanse dollars.

“De huidige economische en (geo)politieke ontwikkelingen wereldwijd vragen om een kritische blik op hoe en waar te investeren. Aanhoudende inflatie, hoge rentes en diverse conflicten vormen belangrijke variabelen die je moet meenemen naast je persoonlijke doelen voordat je gaat investeren,” zegt Franklin Douwes, CEO van Euram Investment Group. “Ook de wetgeving kan veranderen, waardoor bijvoorbeeld investeren in Nederlandse huurwoningen steeds minder interessant is. Dat is een van de redenen waarom wij kiezen voor de Amerikaanse huurwoningmarkt.

De huurwoningmarkt in de Verenigde Staten is deels te vergelijken met de Nederlandse markt. Zo wordt ook deze markt gekenmerkt door schaarste aan beschikbare (huur)woningen en stagnatie in de nieuwbouwketen. Echter de Amerikaanse woningmarkt is vele malen groter en dynamischer en is de huurmarkt veel minder gereguleerd. Mede door de aanhoudende groei van de economie blijft investeren in Amerika daarom bijzonder interessant omdat je daar wel de hoge rendementen op huurwoningen kunt realiseren,” vervolgt Douwes.

Hoge hypotheekrente in VS

“De relatief hoge hypotheekrente in de VS zorgt dat het kopen van een woning voor Amerikanen niet alleen steeds moeilijker wordt, maar vooral ook veel duurder. Inmiddels is de verschil in de woonlasten tussen kopen en huren van een vergelijkbare woning opgelopen tot bijna $ 1.000 per maand. Daarom kiezen steeds meer Amerikanen voor een huurwoning,” legt Douwes uit.

“Door schaarste in het aanbod van huurwoningen zien we relatief hoge bezettingsgraden en laten de huurinkomsten over een langere termijn een stijgende lijn zien. Investeren in Amerikaanse huurwoningen is daarom nu een goede keuze! Verhuurde woningen genereren niet alleen een stabiel en voorspelbaar rendement, het biedt ook een uitstekende bescherming tegen inflatie, zeker in turbulente tijden. Huren bewegen immers in de VS wel mee met de inflatiecijfers en de huurverhogingen zorgen dat de waarde van het gehele onroerend goed duurzaam meegroeit.”

Onderzoek

“Om er zeker van te zijn dat je geld goed wordt belegd, is het natuurlijk belangrijk de partij waarmee je in zee gaat te beoordelen. Dat doen wij zelf ook,” vervolgt Douwes. “samen met ons Amerikaanse team onderzoeken we iedere propositie en als wij instappen in een project ben ik zelf de eerste belegger”. Wij werken daarom samen met gerenommeerde ontwikkelingspartners, wat in de afgelopen jaren heeft geleid tot een gedegen waardegroei van de projecten en stabiele periodieke uitkeringen aan onze investeerders. Beleggen in US dollars biedt bovendien een uitstekende aanvulling op beleggingen in euro’s en niet onbelangrijk: ook goede risicospreiding.”

Over Euram Investent Group

Euram Investment Group is een investeringsmaatschappij met vestigingen in Atlanta (VS) en Leiden (NL). Zij hebben jarenlange ervaring en kennis van de (Amerikaanse)woningmarkt en door haar jarenlange ervaring en expertise is een succesvol trackrecord opgebouwd. Mede daardoor weet een selecte groep private en institutionele beleggers Euram al jarenlang te vinden, om samen succesvol te investeren in kansrijke residentiële vastgoedprojecten. Het commitment van de initiatiefnemers bestaat er onder andere uit dat zowel Euram als de Amerikaanse partners actief mee-investeren in ieder project.

