Waarom is beleggen een slimme keuze?

Wil je jouw spaargeld voor je laten werken? Dan is het slim om (een deel) van je spaargeld te beleggen.

Door de lage spaarrente durven steeds meer mensen de stap te wagen. Eén van de meest populaire beleggingen van dit moment zijn de cryptocurrencies. Maar ieder begin is moeilijk, en dat geldt ook voor beleggingen. Want wat is beleggen nou precies, en hoe kun jij er geld aan verdienen? Gelukkig hoef je het niet allemaal alleen te doen. In dit artikel lees je precies waarom beleggen een slimme keuze is. Ben je nieuwsgierig geworden en wil je beginnen met het investeren? Dan is het slim om een gerenommeerd vermogensbeheer te vragen om hulp. Crypto beheerd beleggen door Yieldt is enorm populair voor traditioneel beleggers die de cryptomarkt willen betreden zonder zelf te hoeven handelen.

Beleggen biedt een hoger rendement

De grootste (en misschien wel de belangrijkste) reden waarom beleggen een slimme keuze is, is het rendement dat je ermee kunt verdienen. De spaarrente heeft namelijk een historisch dieptepunt bereikt, en het ziet er niet naar uit dat dit in de komende jaren gaat veranderen. Het loont dus niet meer om je spaargeld voor langere tijd vast te zetten op je bankrekening. Door een deel van je spaargeld te beleggen kun je een hoger rendement opbouwen en je vermogen doen groeien. Over het algemeen geldt hierbij de regel: hoe langer je jouw beleggingen vasthoudt, hoe hoger het rendement. Let wel op, want er zitten natuurlijk risico’s verbonden aan beleggen. Investeer daarom alleen geld dat je kunt missen.

Het opbouwen van passief inkomen

Het opbouwen van een beleggingsportfolio kan een hoop tijd en moeite kosten. Toch zijn er wel degelijk manieren waarop je met jouw beleggingen passief inkomen kunt opbouwen. Dit betekent dat je jouw vermogen kunt verhogen zonder dat je er zelf iets voor hoeft te doen. Je kunt het bijhouden van jouw beleggingen namelijk uitbesteden aan een vermogensbeheer. Zo kun je bijvoorbeeld jouw crypto beheerd beleggen door Yieldt. Zij houden vervolgens de stand van zaken bij, en zorgen ervoor dat jij je nergens zorgen over hoeft te maken. Heb je zelf geen tijd om je beleggingen bij te houden? Of beschik je simpelweg niet over de benodigde kennis? Dan is het slim om gebruik te maken van een ervaren vermogensbeheer.

Je kunt je beleggingen op ieder moment kopen en verkopen

Veel mensen kiezen ervoor om hun geld op een spaarrekening te laten staan, zodat het geld altijd beschikbaar is. Dit is handig wanneer je te maken krijgt met onverwachte kosten. Maar wist je dat je beleggingen op ieder moment kunt kopen én verkopen? Dit betekent dat je te allen tijde kunt bepalen om je beleggingen te verkopen, en daarmee je geld terug te krijgen.

Let wel op, want het bedrag dat je terug krijgt is natuurlijk afhankelijk van de waarde van je belegging op het moment van verkoop. Daarnaast is het slim om je beleggingen zo lang mogelijk vast te houden, aangezien je hiermee de waarde aanzienlijk kunt doen stijgen. Maar in geval van nood, kun je jouw beleggingen op ieder moment verkopen.

Geschreven door: Advertorial Bovenstaande advertorial geeft u actuele informatie over een product of dienst. De redactie gaat uit van de betrouwbaarheid van de aangeleverde informatie door de aanbieder, maar kan hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen.

