Waarom koopt iedereen bitcoin

Sinds maart 2020 is de bitcoinkoers vertienvoudigd. In maart kostte een bitcoin 5000 dollar en 16 februari passeerde de koers 50.000 dollar. Het grote verhaal achter de koersexplosie is dat institutionele beleggers bitcoin zijn gaan kopen. Waarom gingen ze dat doen? Omdat ze willen beleggen in een asset die niet gevoelig is voor het voortdurend bijdrukken van geld en voor de inflatie die daarvan het gevolg kan zijn. De Visie van Dominik Poiger, productmanager VanEck.

Zij zien in bitcoin, net als in goud, een krachtig middel om zich tegen inflatie te wapenen. Er kunnen nooit meer dan 21 miljoen bitcoins in omloop worden gebracht, zoals blijkt uit onderstaande magische formule die het monetaire beleid van bitcoin (d.w.z. het bitcoinaanbod) reguleert.

Bitcoinaanbod wordt door een formule gereguleerd

Op grond van deze formule komen er na 32 halvings geen nieuwe bitcoins meer bij. Tot dat moment neemt het aantal nieuw gecreëerde bitcoins geleidelijk af. De term ‘halving’ heeft betrekking op de regel dat het quotum voor nieuwe bitcoinuitgiften om de 210.000 ‘blokken’ wordt gehalveerd. Eind 2020 waren er al zo’n 18,5 miljoen bitcoins gemijnd, dat wil zeggen ongeveer 88% van alle uiteindelijk beschikbare bitcoins. En omdat slechts een fractie daarvan wordt gebruikt voor handelstransacties, staat het bitcoinaanbod extra onder druk.

Wallets die verloren gaan

Er zijn verrassend veel bitcoins verloren gegaan. Sommige bitcoinbezitters zijn voor miljoenen dollars aan bitcoin kwijtgeraakt. Bitcoinbezitters zijn de privésleutels kwijtgeraakt die toegang bieden tot hun bitcoins, of zijn de wachtwoorden vergeten van hun wallets, met alle dure gevolgen van dien.

Zo heeft een miner in 2013, in de beginjaren van bitcoin, zijn harde schijf weggegooid waardoor 7500 bitcoins verloren gingen. Ook na het overlijden van de CEO van de Canadese cryptobeurs QuadrigaCX gingen een paar duizend bitcoins verloren. De waarde van deze verdwenen bitcoins zou nu meer dan 200 miljoen dollar zijn. Niemand weet precies hoeveel bitcoins er worden vermist, maar sommigen schatten dat het om ten minste 3 miljoen bitcoins gaat. Dat is 16% van de huidige bitcoinvoorraad.

De onaangeroerde bitcoinvoorraad van Satoshi

Ook Satoshi Nakamoto, de mysterieuze auteur van de bitcoinwhitepaper, heeft een bitcoinvoorraad achtergehouden. Als maker van bitcoin behoorde hij tot de eerste miners van deze cryptomunt. Volgens schattingen van Whale Alert, de belangrijkste tracker van cryptovalutatransacties, heeft Satoshi “tot en met blok 54.316 in totaal BTC 1.125.150 gemijnd”. Nadat Satoshi zich op 12 december 2010 van bitcointalk.org afmeldde en verdween, heeft hij de door hem gemijnde bitcoins onaangeroerd gelaten. Dat betekent dat er nog eens 6% minder bitcoins in omloop zijn

Diehard bitcoinfans worden in de cryptowereld ook wel ‘hodlers’ genoemd. Dit woord is afgeleid van ‘hold’ of ‘hodl’, waarbij ‘hodl’ staat voor ‘hold on for dear life’, en heeft betrekking op bitcoinbezitters die zich aan de munt blijven vastklampen. Je zou deze mensen kunnen vergelijken met de cultvolgelingen van Elon Musk, de oprichter van Tesla, producent van elektrische auto’s. Hodlers zeggen “blijf belegd in bitcoin en zwicht nooit voor kelderende koersen”. Hodlers zijn evenmin geneigd om uit bitcoin te stappen wanneer de koers naar nieuwe recordhoogten stijgt, zoals in de afgelopen paar weken.

Veel bitcoingebruikers hebben beurswallets (wallets die in bewaring zijn gegeven) om bitcoin in op te slaan. Deze accumulatoren kunnen niet worden geïdentificeerd wanneer ze gebruikmaken van omnibusbeurswallets. Maar zodra ze hun bitcoin naar hun eigen openbare sleutels overhevelen, kunnen ze worden gecategoriseerd en geobserveerd. Glassnode, een aanbieder van blockchaininformatie, plaatst deze adressen in de categorie ‘accumulatieadressen’, privésleutels die in het verleden bitcoins hebben ontvangen, maar nooit hebben verkocht. Volgens Glassnode worden 2,7 miljoen bitcoins aangehouden in deze ‘accumulatieadressen’. Dat is 14% van het totale bitcoinaanbod.

Bitcoin: totaal in accumulatieadressen

Moderne treasury afdelingen

Verschillende treasury afdelingen van bedrijven hebben zich geschaard bij de groep beleggers die voor de lange termijn in bitcoin beleggen. Een van de meest besproken bitcoinonderwerpen van dit moment is de beslissing die MicroStrategy Inc, een Amerikaans bedrijf dat actief is op het gebied van bedrijfsinformatie, in juli 2020 nam om zijn hele kassaldo van 500 miljoen dollar in bitcoin te beleggen. Het bedrijf, dat onder leiding staat van CEO Michael Saylor, volgde daarna met een aanbieding van converteerbare obligaties voor een bedrag van 650 miljoen dollar, uitsluitend bedoeld voor de aankoop van bitcoin.Per 21 december 2020 bezat het bedrijf 70.470 bitcoins, oftewel 0,38% van het aantal bitcoins dat in omloop is.Saylor liet verder weten dat hij persoonlijk inmiddels BTC 17.732 had vergaard.

MicroStrategy staat momenteel het meest in de spotlights als voorvechter van het gebruik van bitcoin als vermogensasset, maar ook andere bedrijven hebben soortgelijke beleggingen gedaan. Een van de eerste bedrijven die het voorbeeld van MicroStrategy volgde was Square Inc., een bedrijf dat actief is op het gebied van mobiele betalingen en dat onder leiding staat van Jack Dorsey, de CEO van Twitter. Square Inc. kocht BTC 4709 voor zo’n 50 miljoen dollar.

Bedrijven zetten bitcoin als investering op hun balans.

Lang voordat MicroStrategy zijn aankopen bekendmaakte, hadden veel andere beursgenoteerde en private ondernemingen al blootstelling aan bitcoin in hun balans opgenomen. Sommige van deze bedrijven waren al vanaf het begin actief in het ecosysteem van digitale assets.

Beleggers doen ook mee

Ook de groeiende acceptatie van bitcoin onder institutionele beleggers zorgt ervoor dat nog meer bitcoin blijft opgeslagen. Er komen steeds meer instrumenten beschikbaar die institutionele beleggers toegang bieden tot deze opkomende beleggingscategorie. Een vooraanstaande Amerikaanse beleggingstrust heeft inmiddels 775.000 bitcoins verzameld. Dat is circa 4% van het totaal dat in omloop is. In Europa zijn verschillende ETPs (waaronder die van VanEck) genoteerd aan gereguleerde beurzen, waaronder Deutsche Börse Xetra, SIX Swiss Exchange en NASDAQ Stockholm. Deze ETPs bieden eenvoudige en gereguleerde toegang tot bitcoin. Ze hebben bij lange na niet zoveel bitcoin in bewaring als die Amerikaanse beleggingstrust, maar het is duidelijk dat de acceptatie van bitcoin in een stroomversnelling is geraakt.

Aantal uitstaande aandelen van Europese bitcoin-ETPs

Dit alles wijst erop dat het aanbodtekort van bitcoin groter is dan veel analisten beseffen, terwijl deze factor meer dan ooit van belang is. De toenemende belangstelling voor bitcoin onder beleggende bedrijven en particulieren gaat gepaard met een toenemend aanbodtekort. Veel uitkomsten zijn onvoorspelbaar en volatiel in een periode dat centrale banken veel geld in de economie pompen en veel beleggingscategorieën laten aanzwellen. Maar één ding blijft constant: het uiterst beperkte aanbod. En dat vormt de basis voor de waarde van bitcoin.

