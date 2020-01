Wachten op commentaren deelakkoord

Het fundamentele plaatje voor de Amerikaanse markten begint te verbeteren, maar dat geldt echter niet voor de kansen voor de S&P (3.283,15).

De index staat bovenin de bandbreedte en de RSI staat hoog. Gezonde correcties worden alsmaar uitgesteld alsof men bang is dat deze zullen leiden tot een structurele verslechtering van de vraag- een aanbodverhoudingen. In de premarket bewegen de indices om het slot van gisteren. Het is wachten op de reacties op het deelakkoord.

De Duitse economie is overeenkomstig de verwachtingen met 0,6% gestegen in 2019 tegen 1,5% in 2018. FTSE, DAX en AEX doen nauwelijks iets.

