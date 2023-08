Wanneer is Stoxx 600 weer koopwaardig?

De STOXX Europe 600 TR won meer dan 23% tussen het laagste punt eind september 2022 en eind juni 2023. Daarna is de index met 4% gedaald. Een gezonde correctie?

Olgerd Eichler, Portfolio Manager van het MainFirst Top European Ideas Fund: “De waarderingsdiscount van Europese aandelen ten opzichte van Amerikaanse aandelen is echter toegenomen. Voor beleggers die bereid zijn om op lange termijn te denken en te profiteren van het groeipotentieel van kleinere Europese bedrijven, biedt de huidige omgeving interessante kansen.”

“Tot grote vreugde van beleggers die zich niet lieten meeslepen door paniek of zelfs aandelen kochten, maakten de markten een fenomenale comeback. De STOXX Europe 600 TR won meer dan 23% tussen het dieptepunt van eind september 2022 en eind juni 2023. Daarmee presteerde de index veel beter dan zijn Amerikaanse tegenhanger, de S&P 500, die in dezelfde periode minder dan 11% won. Dit is opmerkelijk omdat de VS, als belangrijkste beursmarkt, als zeer dynamisch wordt beschouwd, niet alleen in het recente verleden maar ook in historische termen. Ondanks het gevoel van aanhoudende crisissen heeft Europa de VS in sommige sectoren ingehaald en zelfs verslagen. Desondanks is de waarderingsdiscount van Europese aandelen ten opzichte van Amerikaanse aandelen zelfs toegenomen. De Europese aandelenmarkt biedt dus een aanzienlijk inhaalpotentieel ten opzichte van de VS.”

De Stoxx 600 staat op 448. Steun ligt op 430. Het is nog te vroeg om een ETF te kopen.

