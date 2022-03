Wanneer verdwijnt onrust Chinese markten?

De Chinese aandelenmarkten zijn in korte tijd zeer volatiel geworden. Wat veroorzaakt de onrust en verdwijnt hij net zo snel als hij is gekomen?

Vorige week bewogen de aandelenmarkten in China nogal heftig. Op 15 maart koerste de MSCI China Index bijna 25% lager dan een maand eerder en 30% ten opzichte van een jaar geleden. Enig herstel trad daarna weer op. Maar wat veroorzaakte deze verkoopgolf? Schroders ziet vier redenen:

Nieuwe regelgeving voor in de VS genoteerde Chinese aandelen

Opleving van Covid-19 in Hongkong en China en nieuwe lockdowns in bepaalde steden waaronder Shenzhen.

De herevaluatie van de geopolitieke risico’s als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne en de rol die China mogelijk gaat spelen in het conflict

Verslechtering van de economische vooruitzichten, die erger kunnen worden als de olieprijzen verder stijgen en de verstoring van de bevoorradingsketens aanhouden door de sancties die aan Rusland zijn opgelegd

Drie redenen voor de Chinese groeivertraging

Er zijn volgens David Rees, econoom opkomende markten, ten minste drie redenen waarom de Chinese economie de komende maanden op een laag pitje zal staan. In de eerste plaats zal de export van industriële producten waarschijnlijk vertragen door de stagflatoire richting die de wereldeconomie uitgaat. In de tweede plaats neemt het aantal besmettingsgevallen door Covid-19 in China neemt sterk toe en wel tot het hoogste niveau sinds de beginfase van de pandemie begin 2020. Het stijgende aantal gevallen zal waarschijnlijk voor veel ontwrichting zorgen. Tot slot is er tot dusver nog geen sprake van een aanzienlijke versoepeling van het beleid. De Chinese beleidsmakers hebben wel toegezegd maatregelen te nemen om de economie en de markten te ondersteunen. De financiële markten stegen sterk in reactie op deze aankondigingen.

Regelgeving, corona en Oekraïne leiden tot uitverkoop Chinese aandelen

De uitverkoop van Chinese internetaandelen wijt Robin Parbrook, fondsbeheerder Aziatische aandelen, aan een aantal factoren. Een daarvan is de toenemende hoeveelheid regelgeving. Het is een patroon waarbij de staat een grotere invloed krijgt op internetbedrijven. In China ligt de focus meer op staatsprioriteiten dan op het streven naar een zo hoog mogelijk aandeelhoudersrendement op de lange termijn. Dit geldt al enige tijd voor de meeste staatsbanken, nutsbedrijven, telecom- en energiebedrijven. Het geldt nu echter ook in toenemende mate voor sommige grote internetbedrijven, en dit gebeurt in een hoger tempo dan verwacht. Dat is geen goed nieuws voor de aandelenmarkten en buitenlandse beleggers.

Dan zijn er nog andere factoren zoals corona en de strenge lockdowns als reactie daarop. Een andere onzekerheid is de relatie van China met Rusland nu de oorlog in Oekraïne zich ontvouwt. Parbrook is daarom relatief voorzichtig met Chinese aandelen, de risico’s zijn op dit moment groot.

Waar liggen dan nog kansen in China?

China’s zero covid beleid en de impact daarvan op de binnenlandse vraag en het consumentenvertrouwen blijven een belangrijke tegenwind, stelt Maggie Zheng, fondsbeheerder, Chinese aandelen. De schijnbaar zwakkere effectiviteit van Chinese vaccins en de lage immuniteitsniveaus betekenen dat het huidige strenge beleid waarschijnlijk zal worden voortgezet. Bemoedigend is dat beleidsmakers inzien dat de groei dit jaar moet worden ondersteund en dat de vastgoedmarkt moet worden gestabiliseerd. De aanscherping van de regelgeving voor de sector lijkt te zijn gematigd.

De waarderingen van Chinese aandelen zijn nu terug op recente dieptepunten, maar er zal geduld nodig zijn met het oog op de risico’s op korte termijn. Zheng benadrukt dat diversificatie en een evenwichtige benadering in blootstelling aan waarde- en groeifactoren nodig is. De markten blijven waarschijnlijk volatiel. Zelf geeft zij de voorkeur aan binnenlandse Chinese consumentgerichte bedrijven met een sterke merkwaarde en prijszettingsvermogen. Maar ook techbedrijven die profiteren van China’s nieuwe infrastructuur, de uitrol van 5G en de stijgende vraag naar hernieuwbare energie. Bij de financiële instellingen zouden de banken in Hongkong moeten profiteren van de stijgende rente in de VS.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17148 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht