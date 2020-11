Wat is beursnieuwkomer Airbnb waard?

Airbnb groeit stormachtig en dat mag wat kosten. Zo verloor het bedrijf vorig jaar nog 674 miljoen dollar. Het lijkt nu al wat beter te gaan, maar de hamvraag is natuurlijk wanneer dit verlies definitief ombuigt naar een winst. De Visie van Robbert Manders, marktanalist bij IG, op deze beursnieuwkomer in december.

Bij de beoordeling van de onderneming en het aandeel wordt een vergelijking gemaakt met met Booking en Expediaen. Het valt op dat Airbnb veel geld kwijt is aan directe kosten om omzet te maken zoals klantenservice, verwerken van betalingen, etc. Dat komt deels doordat het heel veel verschillende aanbieders op het platform heeft. Een grote hotelketen is in die zin iets makkelijker te bedienen.

Een ander opvallend verschil zit in kosten van IT. Het bedrijf investeet veel in het platform maar die kosten zullen waarschijnlijk minder hard stijgen dan de omzet. Het is wel positief dat de merknaam van Airbnb zo stevig is dat marketing relatief beperkt nodig is. In dat perspectief is de hoge groei zeker indrukwekkend te noemen. Een ander interessant detail is dat het bedrijf in 2020 het percentage marketing & sales wist terug te dringen naar 22% van de omzet (en naar slechts 9% in het 3e kwartaal).

Maar wat gebeurt er als de omzet verder stijgt en een relatief lagere en stabiele groei heeft bereikt zoals Booking of Expedia? Laten we eerst de commissie die het bedrijf haalt uit boekingen gelijktrekken met de 16% van Booking. Dat kan wellicht in een later stadium makkelijk door de eerdergenoemde stevige competitieve positie. Dit stuwt de EBITDA-marge al met 23%-punt naar 15%. Wellicht is er op andere directe kosten nog genoeg te besparen om deze terug te brengen tot 60% want in het laatste kwartaal lukte het om kosten van de omzet terug te brengen tot 29%.

Verder kunnen IT en ‘overig’ ook naar 10% op termijn. In dit positieve scenario komt de EBITDA-marge uit op 43%. Laten we zeggen een operationele winstmarge van 40%, iets beter dan die van Booking. Dan zou de operationele winst in 2019 op een slordige $2,4 miljard gelegen hebben. Rekening houdend met de $2,7 miljard netto cash op de balans is de ondernemingswaarde dan zo’n 20 maal de operationele winst. Dat is gelijk met Expedia, maar nog iets duurder dan Booking. Vanuit dat perspectief lijkt Airbnb nog zo duur niet.

Het probleem blijft wel dat dit alles toekomstmuziek is. Groei is wel noodzakelijk en het is ook maar de vraag hoe goed het verhogen van commissie precies gaat uitwerken. Ook is de groei bij Airbnb eerder lineair dan exponentieel; het groeipercentage neemt elk jaar af. Maar stel nou dat het bedrijf in 2025 zo’n 6% van de wereldmarkt (die van $1248 miljard) weet te veroveren en een commissie rekent van 16%, dan is dat $75 miljard aan boekingen en $12 miljard omzet voor Airbnb.

Als daar 40% van overblijft is dat al $4,8 miljard. Met een meevallend belastingtarief zou dat een nettowinst betekenen van grofweg $4 miljard. Dan lijkt het aandeel met een K/W van 12 al aardig goedkoop. Maar om er te komen moet het bedrijf wel die groei realiseren en de kosten kunnen besparen. Vooral dat eerste lijkt een zware klus. Om in 2025 bij die omzet van 12 miljard dollar te komen, moet er vanaf nu elk jaar $1,7 miljard aan omzet bij, oftewel een constante jaarlijkse groei van 27%. Dat lijkt wel erg ambitieus, gezien de trend.

