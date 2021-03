Wat kochten beleggers meer dan RD Shell

Even leek het er op dat februari voor nieuwe records op het Damrak ging zorgen. Maar een duidelijk mindere tweede maandhelft deed veel van de winsten – net als de ijsvloer in onze sloten- weer als sneeuw voor de zon verdwijnen.

In het maandoverzicht van favoriete en meest verhandelde aandelen door klanten van BinckBank verrast de toppositie van Royal Dutch Shell, zeker gezien de forse beweging van de olieprijs, niet echt. Wel opvallend is dat het kleine Fastned voor het eerst bij de meest verhandelde bedrijven staat, terwijl daarnaast ook het – qua belegd vermogen – wegzakkende Galapagos in het oog springt.

Bij de Amerikaanse aandelen pakte het veelbesproken GameStop, vooral door een nieuwe wereldwijde handelspiek in de laatste dagen van februari, toch weer de eerste plek. In de internationale lijstjes blijven daarnaast energie- en medische bedrijven bij handelende beleggers in trek.

Bij de ETF’s en beleggingsfondsen werd opnieuw veel in techfondsen gehandeld, terwijl ook games, crypto’s en blockchain afgelopen maand populaire beleggingen waren.

Overzicht transacties en belegd vermogen februari 2021

Hieronder de maandelijkse overzichten van de populairste aandelen in Nederland, Europa en de VS plus ook beleggingsfondsen en ETF’s met data over de afgelopen maand.

Transacties NL

Royal Dutch Shell ING Groep Galapagos ArcelorMittal Ahold Delhaize Unilever ASML ASM International Prosus Fastned

Belegd vermogen NL

Royal Dutch Shell ING Groep ASML Ahold Delhaize Unilever ASM International DSM Galapagos AEGON Philips

Meeste transacties VS (incl ADR’s)

GameStop Sundial Growers NIO AMC Entertainment Tesla Churchill Capital Ocugen Plug Power FuelCell Energy Palantir Technologies

Belegd vermogen VS (incl. ADR’s)

Tesla Apple Amazon Microsoft Berkshire Hathaway NIO Alphabet Alibaba Plug Power NVIDIA

Meeste transacties Europa

Air France – KLM Spineway NEL ASA Novacyt Bayer SpineGuard Nokia Steinhoff International TUI Euronav

Transacties ETF’s/trackers

Bitcoin Tracker One iShares Global Clean Energy Ether Tracker VanEck Vectors Bitcoin WisdomTree Physical Silver iShares Core MSCI World VanEck Video Gaming and eSports Invesco Elwood Global Blockchain VanEck AEX Vanguard S&P 500

Belegd vermogen ETF’s/trackers

iShares Core MSCI World VanEck Global Equal Weight VanEck AEX Vanguard FTSE All-World Bitcoin Tracker One iShares AEX Vanguard S&P 500 iShares MSCI World iShares NASDAQ 100 iShares Core S&P 500

