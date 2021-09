Wat koopt De Luie Belegger

Ingewikkelde folders, bijsluiters of jaarverslagen lezen is niets voor mij. Ik hou van eenvoud en werking van de massa, dus ook geen geld investeren in thema’s die het misschien wel een keer goed gaan doen. Natuurlijk heb ik oog voor risico’s, maar dat beperkt zich tot de ontwikkeling van de trend en het marktsentiment. Ik kies voor de volgende 3.

VanEck AEX ETF

Ik ben als Nederlander een bondgenoot van de AEX. De ETF is een simpel product met een geweldige spreiding over sectoren als techniek, voeding en gezondheid. Eigenlijk heb ik nauwelijks iets anders nodig. Van mijn bescheiden, slapend vermogen investeer ik 60% in deze ETF. De ETF heeft het geweldig gedaan. Sinds begin vorig jaar is de koers nagenoeg verdubbeld.

WisdomTree Broad Commodities

In een periode van oplopende inflatie stijgen ook de prijzen van goederen en termijncontracten. Sinds begin vorig jaar is deze ETC 60% meer waard geworden. Ik wil in deze ETF 15% van mijn vermogen investeren. Dat is beperkt, omdat beleggen in ‘inflatie’ ook een beetje als een hype moet worden gezien.

RD Shell

Ik heb lang nagedacht of ik zou kiezen voor de iShares Global Clean Energy ETF of de aandelen Shell. Ik kies voor Shell vanwege het dividendrendement en de transitie van een vervuilende naar een schone energieproducent. Ik wil niet uitsluiten dat ik bij een uitpiekende olie- en gasprijs mijn belang van 25% omzet in de ETF.

