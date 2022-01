Wat mist Ahold Delhaize?

Ahold Delhaize wist gisteren 1,8% te winnen op 31,09 euro.

Het aandeel heeft absoluut niet de charme van een techaandeel, maar daarmee is niet gezegd dat het aandeel zich slecht heeft ontwikkeld met een stijging van 63% sinds de low in 2020.

De kracht van de opgaande trend neemt af. Dat past bij de stijging van de RSI. De koers/winstverhouding bedraagt 19,9, wat niet hoog is. Het dividendrendement bedraagt 2,7%. Dat is een matige buffer in een periode van een stijgende rente.

Ahold is een goed en gezond bedrijf, maar mist de prikkel om beleggers massaal over de streep te trekken. Het mist een goed verhaal vanuit het bedrijf. Dat is jammer.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16913 berichten van Eddy Schekman

Één reactie op “ Wat mist Ahold Delhaize? ”

Terug naar het nieuws overzicht