Wat zijn Besi, ASML en ASMI (nog) waard?

Het aandeel Besi maakte vrijdag een flinke koersval met een daling van 16% naar 149,35 euro.

Voor Samsung en Micron zou minder noodzaak zijn om over te stappen naar zijn nieuwste hybrid bonding systemen, wat natuurlijk een beperking van de afzetmogelijkheden betekent. De Duitse bank Berenberg ziet zich hierdoor gesterkt in zijn koersdoel van 140 euro. En dan is het aandeel nog niet goedkoop met een koers/winst (TTM) van 65. Een derde lager zou meer in lijn liggen met ASML en ASMI.

ASML en ASMI

Een beperking van de groei is ook zichtbaar bij andere bedrijven. ASML is daar heel duidelijk over. Dit jaar geen groei van de omzet maar wel van de investeringen. Er moet daarom flink op de kosten worden bespaard. Het bedrijf heeft werknemers opgeroepen minder te reizen en te besparen op etentjes, en gaat ook minder externe mensen inhuren. “We zijn heel veel aan het investeren en onze capaciteit aan het uitbreiden. Dit wordt een jaar waarin we qua omzet niet groeien, terwijl de kosten stijgen. Dus het is logisch dat we naar de kosten kijken. Dat is nu aangescherpt”, aldus een woordvoerder in het FD.

Het aandeel noteert bij een koers van 923,40 euro bijna 45 keer de TTM-winst. Dat is hoog, ware het niet dat volgend jaar omzet en winst sterk omhoog zullen gaan. Nu flink op de kosten besparen lijkt daarom meer weg te hebben van het stillen van de winsthonger dan dat het fundamenteel noodzakelijk is. De bandbreedte op weekbasis voor het aandeel is 549-1.025 euro. Er is dus meer speelruimte naar beneden dan naar boven. Het plaatje voor ASMI is niet wezenlijk anders: bij een koers van 577,40 euro bedraagt de koers/winst (TTM) 39,6 en loopt de bandbreedte op weekbasis van 381 euro tot 602 euro. Het is wellicht een teken aan de want dat het resultaat over Q4 tegenviel na een mooie reeks van meevallende kwartaalwinsten.

Koersen

De koersen van Besi (blauwe lijn), ASMI (zwart) en ASML (oranje) zijn eind vorig jaar aan een flinke opmars begonnen. De hoop op een rentedaling speelt daarbij onder meer een belangrijke rol. Natuurlijk valt te leven met een vertraagde verlaging van de rente, maar het zou de kooplust aanwakkeren als in deze periode de waardering van de aandelen normaliseert naar rond de 30-35 keer de winst.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19550 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht