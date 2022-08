Waterstof verdampt

Toen we iets minder dan 18 maanden geleden in maart 2021 de VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF lanceerden, was onze timing verre van perfect. Achteraf gezien deden we dat op het moment dat er veel interesse was in technologiebedrijven en schone technologie in het bijzonder: dit optimisme verdampte in de marktroutine van 2022.

Het gevolg? Onze waterstof-ETF is flink gedaald in prijs, net als de grotere technologiemarkt.

En toch is er ook veel vooruitgang geboekt in de zoektocht naar manieren om waterstof onderdeel uit te laten maken van de koolstofneutrale economie van de toekomst, als gedeeltelijke vervanging van fossiele brandstoffen. Dat zorgt ervoor dat waterstof belangrijker wordt als langetermijn belegging dan toen we de ETF lanceerden, alhoewel de aandelen zelf aanzienlijk goedkoper zijn.

‘Groene’ waterstof kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verlagen van de hoeveelheid CO², omdat het wordt geproduceerd door middel van elektrolyse. Daarbij wordt geen CO² uitgestoten, als het wordt geproduceerd met hernieuwbare energie. Daarnaast kan waterstof bepaalde gaten in het toekomstige energiespectrum opvullen vanwege de hoge energiedichtheid en andere specifieke kwaliteiten. Dat betekent dat het een levensvatbare brandstof is voor zware transportvormen, zoals vrachtwagens en vliegtuigen, evenals voor de productie van staal en bepaalde verwarmingsvormen.

Regeringen hebben groot vertrouwen in waterstof. Dat is goed terug te zien in het doel van de EU om in 2030 40 GW aan elektrolytische cellen geïnstalleerd te hebben. En hoewel groene waterstof nu nog minder dan 0,1% van de wereldwijde energiemix uitmaakt, kan dit volgens sommige schattingen tot 2050 uitgroeien tot een kwart.1

Een aantal grote bedrijven doen al aanzienlijke investeringen en stellen ’s werelds meest overvloedig aanwezige gas centraal in hun energietransitieplannen. Deze initiatieven worden inmiddels duidelijk ook omgezet in actie. In 2022 zijn er concrete plannen om waterstofproducten en -bedrijven te ontwikkelen.

Airbus heeft bijvoorbeeld in 2020 aangekondigd dat ze in 2035 een CO²-neutraal, commercieel vliegtuig op de markt willen brengen. Ze zijn in 2022 begonnen met het testen van de waterstoftechnologieën die vereist zijn voor een A380-vliegtuig. Toch lijkt het erop dat ze voorbij worden gestreefd door een klein Nederlands bedrijf, Hydrogen Aircraft Powertrain and Storage System, dat in 2028 een passagiersvliegtuig voor 40-80 mensen van Amsterdam naar Londen wil laten vliegen. Dat is al over zes jaar.

In de staalsector wil H2 Green Steel waterstof gaan inzetten om de CO²-uitstoot in de staalproductie met 95% te verlagen. Dit is een van de moeilijkste sectoren om CO²-neutraal te krijgen. Onlangs hebben ze een vergunning gekregen om hun eerste vestiging te bouwen in Boden, in het noorden van Zweden.

En als laatste heeft Shell, een van de grootste olie- en gasleveranciers, recent aangekondigd dat ze in Rotterdam de eerste groene waterstoffabriek gaan bouwen.

Bovenop de klimaatcrisis is de verschrikkelijke invasie van Rusland in Oekraïne nog een andere belangrijke factor die groene waterstof centraler stelt in ons leven. Door de oorlog is elk land zich nu bewust van de risico’s van energiezekerheid. Nu Rusland energie als wapen inzet, is groene waterstof een energievorm die binnen de grenzen van een land kan worden geproduceerd.

Voor die beleggers die denken dat nu een goed moment is om te beleggen in waterstof vormt de VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF de beste en zuiverste ETF om dat te doen. In zo’n jonge sector zijn er nog geen bedrijven die al hun omzet al uit waterstof kunnen halen. Maar onze ETF volgt de bedrijven die ten minste de helft van hun omzet halen uit producten en diensten die gerelateerd zijn aan het groene gas.

Deel dit artikel

Geschreven door: Martijn Rozemuller Martijn Rozemuller is managing director van VanEck en verantwoordelijk voor de Europese activiteiten van VanEck. Hij was in 2009 één van de oprichters van Think ETFs dat inmiddels is overgenomen door VanEck. Voorheen was hij partner bij handelshuis Optiver.

Bekijk alle 47 berichten van Martijn Rozemuller

Terug naar het nieuws overzicht