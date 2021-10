Week van de Belegger geopend met luide gongslag

Nu steeds meer Nederlanders zoeken naar manieren om hun (spaar)geld te laten renderen, wordt verantwoord beleggen ook in toenemende mate belangrijk. Om dat te onderstrepen is vandaag de Week van de Belegger geopend middels een gongslag bij Euronext in Amsterdam.

Tijdens de Nederlandse Week van de Belegger zijn er verschillende landelijke initiatieven waar particuliere beleggers kennis kunnen opdoen. De week eindigt op vrijdag 15 oktober met de BeleggersFair in de Beurs van Berlage. De BeleggersFair is het grootste beleggersevenement in Nederland en richt zich op informatie en educatie richting zowel de beginnende als de zeer ervaren belegger. Jaarlijks wordt het event bezocht door meer dan 3.000 particuliere beleggers, die hun kennis én vermogen een boost willen geven.

Rauke Wouda, Senior Product Developer Derivatives Nederland van Euronext Amsterdam, ontving vandaag de organisatie van het beleggersevent. Met een luide gongslag gaf Lisa Ettema (Eventmanager BeleggersFair) het startschot van de campagneweek.

Bekijk hieronder de openingsvideo:

