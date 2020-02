Weerstanden NN op 37 en 40 euro

NN Group sloot gisteren op 36,69 euro na een zeer sterke stijging van 10,81%.

Het aandeel is volgens Investtech nooit meer op één dag gestegen sinds de metingen zijn gestart op 14 augustus 2014. “Het aandeel doorbrak de weerstand bij 35,79 euro in een omgekeerd-kop-schouder patroon. Dit genereerde een koopsignaal met een toenemend handelsvolume en een verdere stijging tot 42,97 euro in de loop van één jaar is waarschijnlijk. Er was bovendien een hoge omzet.”

De onderneming heeft sterke resultaten behaald. In het vierde kwartaal steeg de operationele winst naar 428 miljoeb euro van 343 miljoen euro een jaar eerder. Hierdoor steeg het operationele resultaat over het hele jaar met 10,3% tot 1,8 miljard euro.

Op maandbasis liggen weerstanden op 37 en 40 euro.

