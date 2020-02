Weet Bitcoin de opgaande trend vast te houden (kennisavond 20/2)

Bitcoin weet zich redelijk goed boven de 10.000 dollar te handhaven. Wellicht komt er zelfs een aanval op de oude top van 12.000 dollar. De trend is in ieder geval positief.

Yieldt organiseert een kennissessie tussen Nederlandse cryptospecialisten en traditionele investeerders. Dat is goed voor de verdieping. Yieldt gaat het gesprek aan met cryptospecialisten Bitcoin Magazine, Newsbit, Bitvavo en toetst deze aan de ervaren ondernemer en investeerder Korstiaan Zandvliet. Staat het instappen in de cryptowereld inherent aan witwaspraktijken? Of is het beleggen in cryptoproducten de nieuwe beleggingsvorm?

Kennis en kunde

De cryptomarkt is innovatief, volatiel en omvangrijk. Enerzijds weerhoudt die complexiteit menig belegger ervan om de stap naar de beurs te wagen. Anderzijds bieden die kenmerken juist enorme kansen. Welke cryptovaluta moet u kopen en in welke bedrijven kunt u met een gerust hart investeren? Het zijn vragen die tijdens de kennisavond op 20 februari a.s. beantwoord worden.

