Weinig spannende chart DSM

DSM steeg gisteren met 1,32% naar een slotstand van 116 euro.

Dit was volgens Investtech de zevende dag op een rij dat het aandeel steeg. “Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn.” De bandbreedte op weekbasis biedt echter niet veel speelruimte met en ondergrens van 105 euro en een bovengrens van 120 euro. De onderneming publiceert later deze week de kwartaalresultaten.

