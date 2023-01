Welke aandelen gaan het maken in 2023?

Tesla, Enphase Energy en Eli Lilly zijn voorbeelden van bedrijven die in de afgelopen drie jaar furore hebben gemaakt op de beurs. Hun aandelen stegen met meer dan 100%, zelfs als je de recente koersdalingen meeneemt.

Alle drie de bedrijven spelen in op langetermijntrends: elektrificatie van het vervoer, de overgang naar duurzame energie en effectievere gezondheidszorg ten tijde van vergrijzing. Als een grote groep beleggers in ziet dat een trend zich ontwikkelt kan op de beurs momentum ontstaan. Welke aandelen zouden kunnen verrassen in 2023? We bespreken vijf aandelen.

Vestas

Vestas is de Deense marktleider op het gebied van windturbines. Daar waar de aandelen in de subsector zonne-energie al flink stegen, bleef wind achter. De combinatie van duurdere grondstoffen, vertraagde toeleveringsketens en langdurige vergunningstrajecten maakten dat winstmarges voor bedrijven als Vestas bleven steken en beleggers het vertrouwen gedeeltelijk verloren. In 2023 kan het momentum terugkomen. Europa is vastberaden om nooit meer afhankelijk te worden van Russische olie en gas. Er is een plan van maar liefst €565 miljard waarin de Noordzee en windenergie een grote rol spelen. In de Verenigde Staten ziet Vestas meer orders door de Inflation Reduction Act van Joe Biden, die de energietransitie stimuleert. Als de vergunningsaanvragen sneller worden afgehandeld kan Vestas zich opmaken voor een periode van groei.

Aker Carbon Capture

Het Noorse bedrijf Aker Carbon Capture is actief in dezelfde verhaallijn van de energietransitie, maar op een ander speelveld: CO2-opslag. Wind- en zonne-energie zijn uitstekend geschikt voor ‘huis-tuin-en-keuken’-verbruik, maar niet voor de zware industrie. Om die bedrijfstak toch te verduurzamen is een veelbelovende techniek het afvangen van CO2-uitstoot en die opbergen in leeggemaakte gasvelden diep onder de grond. De activiteit is niet onomstreden vanwege de zorgen voor mogelijke schade aan de natuur[1], maar de technieken zijn in de afgelopen jaren sterk verbeterd en veiliger geworden. Ook hier kan momentum ontstaan zodra de vergunningsaanvragen sneller worden goedgekeurd. Merk op, Aker Carbon Capture is beduidend minder ver in de ontwikkeling dan bijvoorbeeld Vestas. Dat brengt ook meer risico met zich mee.

AMG

AMG (Advanced Metallurgical Group) is een midkap-aandeel op de beurs van Amsterdam. Het bedrijf is eigenaar van verschillende grondstofmijnen, waaronder lithium. Lithium is misschien wel de meest gevraagde en schaarse grondstof van het moment, benodigd voor batterijen voor bijvoorbeeld de (elektrische) auto-industrie. AMG heeft de potentie om uit te groeien tot een belangrijke leverancier, met name in Europa. Had het aandeel op een beurs in de Verenigde Staten genoteerd, dan was het momentum er waarschijnlijk al geweest. Voor AMG ligt er een mooie uitdaging in 2023 om meer buitenlandse beleggers voor zich te winnen.

DSM

Het voormalige chemieconcern DSM kondigde midden vorig jaar aan te gaan fuseren met het Zwitserse Firmenich. De keuze voor de fusie is een keuze gericht op toekomstige groei. Het nieuwe concern concentreert zich op de gezondheid van mens en dier, waarvoor het meerdere hoogwaardige producten levert. Ze hebben daarin relatief weinig concurrentie. Onderzoek laat zien dat op gezondheidsproducten niet snel wordt bezuinigd. Door het negatieve sentiment op de beurs in 2022 in combinatie met duurdere grondstoffen en vertraagde toeleveringsketens hebben beleggers ons inziens nog geen goed beeld van de groeipotentie van DSM-Firmenich. In 2023 kan daar verandering in komen als de inflatie daalt en China weer ‘open’ gaat na het strenge ‘zero-covid’-beleid. Op het moment dat de recessie-angst verdwijnt en groeiaandelen weer in de mode komen kan DSM-Firmenich verrassen.

Palo Alto Networks

Het Amerikaanse cybersecurity-bedrijf Palo Alto Networks werd in 2021 door Goldman Sachs opgenomen in een nieuwe Future Tech Leader Equity ETF. Daarin zijn bedrijven verzameld die nu nog een beurswaarde hebben kleiner dan $100 miljard, maar een goede kans maken om zich naar dat niveau te ontwikkelen. In een samenleving die steeds verder digitaliseert is cybersecurity onmisbaar. Palo Alto Networks heeft in de afgelopen jaren zijn productenpalet sterk verbeterd door een actieve overnamestrategie. In 2022 kon het aandeel Palo Alto Networks niet ontkomen aan de koersdalingen die de hele tech-sector kenmerkten. Het daalde echter minder hard dan gemiddeld. Dat is vaak een teken van potentie. Nieuwe bedrijfscijfers eind februari zullen moeten uitwijzen of Palo Alto Networks de sterke groei en winstmarges heeft kunnen vasthouden. Als dat zo is, de recessie-angst verdwijnt en groeiaandelen weer in de mode komen, kan ook Palo Alto Networks beleggers verrassen.

