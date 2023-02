Welke ‘idioot’ koopt PostNl?

Aandelen PostNl koop je niet omdat het zo’n geweldig bedrijf is of verrassend goed wordt geleid.

Nee, PostNl is alleen interessant als hedge in lastige economische tijden. De overheid zal het bedrijf nooit laten omvallen, omdat het een systeemfunctie heeft. Slechte cijfers moet je dan op de koop toenemen. Het afgelopen jaar daalde de omzet met 6% naar 3,1 miljard euro en daalde de brutowinst met 73% naar 84 miljoen. Door de hoge inflatie, de aanhoudende digitalisering en het einde van corona daalde het volume van pakketten en brieven.

Verkeerde cijfers

Het komt wel eens voor dat PostNl brieven verkeerd bezorgd; dat adressen door elkaar worden gehaald. Daar is ook sprake van in haar eigen persbericht bij de aannames voor 2023. Vrije kasstroom en genormaliseerd totaalresultaat worden verkeerd gebruikt, maar een ding is wel duidelijk. Het wordt nog minder in 2023.

Maar we zeiden het al: PostNl koop je niet omdat het zo’n geweldig bedrijf is. Van de winst wordt 85% uitgekeerd aan de aandeelhouders, zodat er vanuit kan worden gegaan dat over 2023 opnieuw een wat lager dividend zal worden uitgekeerd, snel zo’n 20%.

Het aandeel noteert 1,82 euro. Kopen? Fundamenteel absoluut niet. Als hedge wel. Charttechnisch kan de koers dalen naar 1,70 euro; het is leuk om af en toe in te traden. Het is een aandeel voor gokkers. Je mag gerust met een knipoog zeggen: welke idioot koopt PosNl?

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

