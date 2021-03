Wie haalt de meeste omzet uit de VS

Qua groei gaat het de goede kant op met de Amerikaanse economie. Welke bedrijven uit de AEX profiteren daar het meeste van.

De Fed heeft de groeiraming voor de Amerikaanse economie verhoogd naar 6,5% van 4,5% eerder. Meer groei betekent extra afzetmogelijkheden voor sommige bedrijven.

De analisten van IG zijn in de cijfers gedoken om te kijken naar het aandeel van de omzet van AEX-bedrijven in de VS. Galapagos staat bovenaan, maar deze onderneming moet het meer van ziektes hebben dan van de economie. Wolters Kluwer en Ahold Delhaize halen meer dan 60% van hun omzet uit de VS. Bij de grootbanken is dan minder dan 10%, althans op basis van blootstelling. Bij Philips, Adyen, ASMI en ArcelorMittal beweegt het aandeel in de omzet tussen de 26% en 36%.

