Winnaars Cashcow Awards 2023: ‘Winnen went nooit’

Op 21 april zijn tijdens de online BeleggersFair Kennis Update de Cashcow Awards 2023 uitgereikt aan vier happy financials. We blikken nog eens terug met de vier winnaars, die hier hun reactie laten weten. Tijdens de BeleggersFair later in het jaar worden de overige 10 winnaars bekendgemaakt.

Degiro: Cash Publieksprijs

De Cash Publieksprijs (Beste Aanbieder Beleggingsproducten) ging dit jaar naar Degiro. Branche manager Frans Kuijlaars nam de award in ontvangst.

De andere genomineerden voor deze prijs waren ABN Amro, ASN Bank, ING en Saxo Bank.

Muhamad Chahrour flatexDEGIRO en Head of DEGIRO was heel verheugd de prijs te winnen: “Namens het hele team van Degiro ben ik verheugd om deze award voor Beste Online Broker van Nederland in ontvangst te mogen nemen. Deze erkenning is een bewijs van onze toewijding om het best mogelijke klantenaanbod te bieden op basis van een breed productassortiment, een stabiel en gebruiksvriendelijk platform en zeer concurrerende prijzen. We zijn echt vereerd en zullen blijven streven naar uitmuntendheid in alles wat we doen. Wij geloven dat elke belegger toegang verdient tot dezelfde kansen, en deze prijs laat ons zien dat we op de goede weg zijn. We zijn onze klanten dankbaar voor hun vertrouwen en loyaliteit en voor het erkennen van onze inspanningen om hen de best mogelijke online brokerage-ervaring te bieden. We blijven ons richten op het verleggen van de grenzen van wat mogelijk is in online brokerage en het stellen van nieuwe normen voor de industrie. Nogmaals dank aan Cashcow voor deze eer, en dank aan onze klanten voor hun voortdurende steun. We zijn verheugd om deze reis met jullie allemaal voort te zetten.”

Fintessa: Beste Vermogensbeheerder

Fintessa Vermogensbeheer is ook dit jaar weer de Beste Vermogensbeheerder. De Cashcow Award werd uitgereikt aan directeur Martine Hafkamp.

OHV Vermogensbeheer, Trustus, Van Lieshout & Partners en Wierda & Partners waren ook genomineerd voor deze award.

Martine Hafkamp Directeur Fintessa: “Winnen went nooit, dus ook dit keer zijn we enorm vereerd dat de lezer van Cash, Cashcow en de Asset ons de Cashcow Award voor Beste Vermogensbeheerder gunnen. We hebben inmiddels een mooie verzameling stieren bij ons op kantoor staan, maar er kan er altijd eentje bij. Of, zoals iemand ons als reactie stuurde: Het gezegde ‘Goede wijn behoeft geen krans’ is op zich juist, maar met een krans is het voor iedereen duidelijker wie de beste is. En het is zo mooi dat dit een prijs is voor ons hele team, want met elkaar zijn wij Fintessa. In de ruim 15 jaar dat Fintessa actief is in de markt, hebben we al veel andere vermogensbeheerders zien komen en gaan. Door een constante (beleggings)kwaliteit en service te bieden en het belang van onze cliënten voorop te stellen en onze onafhankelijkheid te waarborgen. Het is heel fijn dat dat blijkbaar erg gewaardeerd wordt. Iedereen die de moeite heeft genomen om op ons te stemmen wil ik daarvoor dan ook heel hartelijk bedanken.”

VanEck: Cash ETF-prijs

De Cash ETF-prijs werd gewonnen door VanEck als beste ETF-aanbieder van 2023. Managing director Martijn Rozemuller nam de award in ontvangst.

De andere genomineerden (Amundi, IShares BlackRock, State Street SPDR ETFs en Vanguard) grepen dit jaar dus mis.

Martijn Rozemuller CEO VanEck Europa: “Ik heb even in het archief moeten graven, of beter gezegd, in de prijzenkast moeten kijken, maar dit jaar hebben we voor de 8ste (!) keer op rij de Cash Award voor beste ETF-aanbieder gewonnen. Het spreekt voor zich dat we daar heel erg trots op zijn. Vooral omdat dit een echte publieksprijs is, en er dus blijkbaar heel veel beleggers zijn die onze ETFs zo hoog inschatten dat ze ieder jaar op ons stemmen; een grote eer. Natuurlijk hopen we dat we door goede service te bieden, en regelmatig met goede nieuwe ETFs te komen, deze toppositie in de Nederlandse markt zullen vasthouden. Daar gaan we in ieder geval ons uiterste best voor doen, daar kunt u op rekenen. Op naar nummer negen, al zullen we dan binnenkort wel een grotere prijzenkast moeten kopen 😊.”

Saxo Bank: Cash Innovatieprijs 2023

De Cash Innovatieprijs 2023 (voor de meest innovatieve aanbieder) ging naar Saxo Bank. De award werd gepresenteerd aan CEO Saskia Klep.

De overige genomineerden voor deze prijs waren: BNP Paribas Markets, BUX, eToro en IG.

Saskia Klep CEO bij Saxo Bank, is zeer te spreken over de winst. “Het is een eer om deze prijs in ontvangst te nemen en we zijn zeer erkentelijk voor alle stemmen. We zijn dagelijks bezig om ons platform te verbeteren en met het doorvoeren van innovaties op ons digitale platform. Het is fijn te merken dat dit wordt gewaardeerd.” Een belangrijk uitgangspunt van Saxo is om klanten te bedienen op basis van wat zij vragen. Met nuttige informatie en bruikbare tools communiceert Saxo dagelijks met haar klanten. Daarnaast ontwikkelen de experts van Saxo voor verschillende klantgroepen een groot aantal artikelen, blogs en webinars voor ervaren beleggers, maar ook voor nieuwkomers die op weg moeten worden geholpen. “We doen veel onderzoek naar de klantervaringen op ons beleggersplatform en proberen dit zo intuïtief mogelijk in te richten. Ook bieden we regelmatig nieuwe producten aan die passen in de beleggingsstrategie van onze klanten. Binnenkort lanceren we weer een nieuw product”, geeft Klep aan.

Voor de achtste keer

De Cashcow Awards zijn een initiatief van Cash magazine, Cashcow.nl en beleggersclub Bull Up. De awards werden dit jaar voor de achtste keer uitgereikt. De genomineerden voor de vier prijzen zijn bepaald uit de uitkomsten van het jaarlijks Groot Beleggersonderzoek van Cashcow.

Bekijk hieronder de uitreiking nog eens terug:

