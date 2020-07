Eran Haberts (ABN Amro) over winnen Cash Publieksprijs

“Een aanmoediging!” Zo ziet Eran Habets, Managing Director Products & Solutions bij ABN Amro MeesPierson, het winnen van de Cash Publieksprijs voor beste aanbieder van beleggingsproducten.

Eran Habets: “We zijn blij en dankbaar, want het geeft ons de bevestiging dat we op de goede weg zijn. We zetten als beleggingsbank al lange tijd in op de breedte en diepte van ons beleggingsaanbod. Regulier, duurzaam of met impact, en van traditioneel tot digitaal.” Met name dit laatste wil Habets onderstrepen: “Beeldbankieren en alles wat daarbij komt kijken is echt een speerpunt binnen onze bank. Zo hebben wij onlangs de contracten voor vermogensbeheer klanten digitaal gemaakt via ons bankmail-systeem. Klanten kunnen hun contract met een pincode ondertekenen.”

Duurzaamheid

Ook duurzaamheid is een belangrijk onderdeel binnen de bank, aldus Habets: “Het is een strategische pijler en niet alleen voor de Private Bank, maar ook binnen retail, corporate en commercial banking. Klanten zien en waarderen dat. In september vorig jaar hebben wij als eerste bank in Europa een Impact Mandaat gelanceerd voor vermogensbeheerklanten, nadat wij eerder al een duurzaamheidsscan voor klanten in advies hadden gelanceerd.”

Habets geeft desgevraagd aan dat de ontwikkelingen niet stilstaan maar, mede als gevolg van de coronavirusuitbraak, eerder in een stroomversnelling zijn gekomen: “In enkele weken tijd hebben wij ruim 20.000 klanten kunnen bereiken met onze webinars en onlangs hebben wij een online beurscafé georganiseerd. Klanten hebben deze manier van communiceren met zeer hoge cijfers beoordeeld. Dit stimuleert ons om op de ingeslagen weg door te gaan.”

Publieksprijs

Op de vraag waarom Habets denkt dat juist ABN Amro de publieksprijs voor beste aanbieder van beleggingsproducten heeft gewonnen, is het antwoord even logisch als voorspelbaar: “Het gaat erom dat je de klant als uitgangspunt neemt bij alles wat je doet. Dit jaar bestaat ABN Amro MeesPierson 300 jaar. Overleven gedurende zo’n lange periode kun je alleen wanneer je jezelf steeds weet aan te passen aan veranderende klantbehoeften. Dat hebben wij altijd gedaan en doen wij ook nu. Het is dan extra mooi om te ervaren dat klanten dat weten te waarderen.”

