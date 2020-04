Winsten zullen minimaal 57% dalen

De daling van de winst per aandeel (wpa) van Europese bedrijven kan vergelijkbaar of groter zijn dan die in de crisis van 2008. Dat denken de cijferaars van Amundi. “We verwachten een recessie die pas eind 2020 of in het begin van 2021 eindigt.”

Het gevolg voor de aandelenmarkt is dat herstel als na de krach van 1987 onwaarschijnlijk is en de crisis van 2008 een beter referentiepunt biedt. Toen de kredietcrisis in 2009 eindigde, was de gemiddelde wpa in Europa 57% lager dan ervoor. “Ditmaal zou de wpa-daling equivalent – of zelfs erger – kunnen zijn, gegeven de ongekende beperkende maatregelen”, schrijven de Amundi-strategen.

Ze wijzen op de grote verschillen tussen sectoren. Auto-industrie en financiële dienstverlening werden destijds het hardst geraakt, terwijl nutsbedrijven, telecom, gezondheidszorg en consumentenproducten het redelijk bleven doen. Nu raden de analisten aan om te letten op kwaliteit van de winst en sterke bedrijfsbalansen. Kansen zien ze vooral in de sectoren gezondheidszorg, consumentengoederen en nutsbedrijven.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14828 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht