Zo bescherm je jouw cryptomunten tegen criminelen

Heb je jouw eerste cryptomunten aangeschaft? Crypto is een investering die na verloop van tijd veel waard kan zijn.

Iedere munt is afhankelijk van koersschommelingen en daardoor iedere dag en ieder uur weer een geheel ander bedrag opleveren. Zo heb je dus de mogelijkheid om voor weinig geld de munten aan te schaffen en op een later moment een flink bedrag binnen te halen. Je moet voor dit resultaat wel een goed crypto vermogensbeheer toepassen. Maar hoe kan je dit beheer dan daadwerkelijk veilig laten verlopen? Na het lezen van dit blogbericht raak jij geen geld meer kwijt.

De munten niet bij de broker laten staan

Bij crypto vermogensbeheer komen meerdere varianten kijken. Het begint namelijk al vanaf het moment dat jij de cryptovaluta aanschaft. Jouw munten komen in dit geval in jouw wallet bij de broker terecht. Je kan ervoor kiezen om deze hier te laten staan. Maar is dit wel zo veilig? Het is geen geheim dat brokers voortdurend aangevallen worden door hackers. In sommige gevallen met succes. Dit wil je niet laten gebeuren uiteraard, want het kan jou veel geld kosten. In plaats daarvan kiezen veel mensen ervoor om de crypto naar een andere wallet over te brengen. Denk aan de offline wallets, de speciaal beschikbare websites en professionals die bij het bewaren kunnen helpen.

Meerdere opties bij een professional

Er zijn een groot aantal professionals die jou kunnen helpen bij het juiste vermogensbeheer. Deze hanteren ook allemaal andere diensten. Zo zal de een uitsluitend de crypto in bewaring brengen, zodat jij volledig bepaalt wat je met de munten doet en op de juiste momenten een beslissing moet maken. Professionals kunnen echter ook voor jou meekijken naar de markt en de beslissingen maken. Zo verlies je geen tijd als je bijvoorbeeld Ethereum staking aan wilt schaffen of door wilt verkopen voor de beste prijs. Het blijft immers belangrijk om een goed rendement te behalen voor jouw investering. Hier doe je het voor en je moet daarom niet voor minder gaan!

Extra beveiligingsmaatregelen zelf treffen

Je kan zelf uiteraard ook veel veiligheidsmaatregelen nemen voor het beheren van jouw crypto. De wallets zijn voorzien van een sleutel. Deze sleutel dient als een soort wachtwoord en is nodig om bij jouw valuta te komen. Ook heb je een sleutel nodig voor het maken van transacties. Je kan een extra beveiligingslaag aanbrengen bij de wallets door de instellingen te veranderen. Zo is de kans op een hack nog kleiner. Wil je nog meer veiligheid? Dan kies je voor een offline wallet. Hiermee staan de cryptomunten niet meer bij een broker of ander platform. Maar let op: als je de sleutel kwijt bent, kan je deze niet meer opvragen. Je moet deze dus goed bewaren!

