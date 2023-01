Zo heb je meer overzicht over jouw cashcow

Financiële vrijheid is iets wat we allemaal willen en proberen na te streven. Zo hoef je je geen zorgen meer te maken over je inkomen en financiën.

Wanneer we naar het werk gaan, kunnen we er naartoe gaan met minder stress en daarnaast hebben we meer vrijheid in het verdelen van onze vrije tijd. Een ander groot voordeel van financiële vrijheid is dat er vaak ook de mogelijkheid is om te wonen waar we willen. Er zijn dus genoeg voordelen! Een manier om meer financiële vrijheid te hebben, is met beleggen. Wil jij weten hoe je dit efficiënt kunt doen en er overzicht over kunt hebben? Lees dan snel verder!

Online beleggen

Wanneer je financieel onafhankelijk bent, hoef je niet meer te werken om rond te komen. In plaats daarvan kan ervoor gekozen worden om van je hobby je werk te maken. Hoe ideaal is dat? Ben je bekend met beleggen? Dan zul je vast weten dat je op de lange termijn kunt genieten van deze cashcow. Ter verduidelijking is een cashcow een product of dienst waar weinig tot geen aandacht aan besteed hoeft te worden. Tegelijkertijd genereert het opbrengsten op een consistente manier.

Tot voor kort gingen veel mensen op de normale manier beleggen door naar de beurzen of bank te gaan. Tegenwoordig kan beleggen ook online gedaan worden. Dit gaat niet alleen sneller dan normaal beleggen, maar er kan makkelijk up-to-date gebleven worden met beursresultaten en het kost geen extra geld. Ben jij er klaar voor om over te stappen? Ga dan opzoek naar de beste online belegger en bekijk overstapmogelijkheden.

Stap makkelijk over

Het is denkbaar dat je overweldigd kunt raken, omdat er verschillende online beleggers zijn. Gelukkig kun je goed begeleid worden door een vermogenscoach. Een vermogenscoach kan ondersteuning bieden bij het begeleiden van het overstappen vanaf het moment dat je je aanmeldt. Daarnaast hoef je je weinig zorgen te maken over de verkoopkosten van je portefeuille, omdat dit tot 500 euro gecompenseerd kan worden.

Wil je zeker weten dat het goed gaat met jouw vermogen? Dan kun je gebruik maken van een second opinion. Hiervoor zullen eerst alle behoeften en wensen in kaart worden gebracht. Op basis hiervan wordt er advies gegeven over het meest passende beleggingsprofiel. Ben je er tevreden over? Dan ontvang je een beleggingsvoorstel. Dit voorstel kun je vergelijken met de huidige portefeuille.

In het kort, beleggen is een manier om meer financiële vrijheid te hebben. Je kunt meer overzicht over deze cashcow krijgen door over te stappen naar online beleggen. Kun je hier hulp bij gebruiken? Dan kun je een vermogenscoach inschakelen.

