Zo kun je besparen op je kantoorkosten

Vind je dat je met je bedrijf te veel kwijt bent aan kantoorposten? Dan is het tijd om kritisch te kijken naar de kosten die je maakt en te overwegen hoe je er op kunt besparen. We geven een paar tips ter inspiratie.

Energiekosten

Energiekosten zijn een voorname kostenpost. Vaak staan de hele dag computers en kopieerapparaten te loeien en staan de lampen de hele dag aan. Op dat eerste kun je besparen door ze te vervangen voor energiezuinigere apparaten en ze uit te zetten wanneer ze niet gebruikt worden.

In het geval van lampen is het deels gedrag, want je kunt wat kritischer kijken of ze wel altijd allemaal aan moeten staan. Maar ook op de lampen zelf kun je een slag maken door ze te vervangen voor energiezuinige ledverlichting. Dat scheelt een hoop op je energieverbruik. Daarnaast is de ledlamp inmiddels zo ver doorontwikkeld dat hij niet enkel koud, wit licht geeft en zijn zelfs dimbare lampen een optie.

Koop in bulk

Hoewel je het verbruik terug kunt dringen is het voor veel bedrijven onvermijdelijk dat er papier, inkt, paperclips en pennen nodig zijn. Op deze artikelen kun je ook besparen door ze in bulk te kopen. Zo ben je verhoudingsgewijs minder kwijt aan leveringskosten én kun je gebruikmaken van kwantumkorting. Dat noopt wel om een inventaris bij te houden van alle producten die je in bulk koopt, zodat je pas weer nieuwe bestelt als het einde van de voorraad ook daadwerkelijk op komst is.

Besparen op printen

Er zijn verschillende manieren om te besparen op zowel papierverbruik en inktverbruik bij het printen. Ten eerste kun je je vaker afvragen of een afdruk werkelijk noodzakelijk is. Is dat wel zo, dan kun je documenten voor eigen gebruik printen op de stand ‘concept’ om minder inkt te verbruiken. Daarnaast kun je vaker dubbelzijdig gaan afdrukken om papier te besparen. Een andere manier om inkt te besparen is door tekst in zuinige lettertypes af te drukken. In het algemeen geldt bijvoorbeeld dat schreefloze letters zuiniger zijn. Het lettertype Century Gothic heeft dunne letters, waardoor het minder inkt verbruikt zonder in te leveren op leesbaarheid. Dan is er ook nog het lettertype Ecofont, dat je voor twintig euro kunt aanschaffen. Hierbij zitten de letters vol met kleine gaatjes, waardoor er minder inkt verbruikt wordt bij het afdrukken.

Hopelijk kun je met deze tips op de korte tot middellange termijn al besparen. Maar blijf zeker ook altijd kritisch op de noodzaak van je verbruik op verschillende vlakken!

