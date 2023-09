Zorgvastgoed: een aantrekkelijk alternatief voor particuliere beleggers

Nederland vergrijst in snel tempo. De zorgvraag neemt sterk toe en daarmee ook de vraag naar zorgvastgoed.

Zorgaanbieders zijn bereid langjarige huurcontracten te sluiten, gedekt door de overheid. Hierdoor ontstaan aantrekkelijke nieuwe investeringskansen voor (particuliere) beleggers die een veilig en stabiel alternatief zoeken voor woningen binnen hun beleggingsportefeuille. Sonneborgh biedt dit alternatief via haar Zorgwoningfondsen.

Woningbouw geen aantrekkelijke belegging meer

Historisch gezien is investeren in vastgoed een betrouwbare manier gebleken om vermogen en spaargeld te laten groeien. Vooral woningvastgoed is van oudsher waardevast en inflatiebestendig en daarmee aantrekkelijk voor particuliere beleggers. Door overheidsingrijpen is investeren in woningbouw in korte tijd veel minder aantrekkelijk geworden. De regulering van de middenhuur, huurprijsbeperkingen in de vrije sector, verhoging van de overdrachtsbelasting, zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming zijn zo maar een aantal maatregelen waar particuliere beleggers mee geconfronteerd worden. Een waardedaling van meer dan 10% over 2023 is dan ook een reële verwachting en steeds meer beleggers willen een deel van hun portefeuille afstoten. Investeren in zorgvastgoed is dan een aantrekkelijke optie.

Zorgvastgoed is een groeimarkt

Het aantal ouderen gaat in de toekomst fors toenemen. Telt Nederland nu ongeveer 800.000 senioren van 80 jaar of ouder, over vijfentwintig jaar is hun aantal naar verwachting meer dan verdubbeld. Bovendien heeft Nederland een structureel tekort aan woningen. Dat geldt ook voor passende woningen voor mensen met een zorgbehoefte. Twee belangrijke lange termijn ontwikkelingen die van zorgvastgoed aantrekkelijke groeimarkt maken. Het totale beleggingsvolume in zorgvastgoed in Nederland bedraagt over het meest recente kalenderjaar (2022) circa 1,3 miljard euro. Hiermee was dit het vierde jaar op rij dat het totale beleggingsvolume boven de 1,0 miljard uitkwam. Het grootste deel van het transactievolume betreft zorgwoningen (88%), gevolgd door eerste- en tweedelijnszorgvastgoed. Nederlandse beleggers namen met 71% het leeuwendeel van het transactievolume voor hun rekening, het overige deel kwam van buitenlandse beleggers.

Stabiel en aantrekkelijk rendement, laag risico

Beleggers zoeken altijd een optimum tussen rendement en risico. De vergrijzing, woningtekorten en veelal langjarige huurcontracten (15 tot 20 jaar) van professionele huurders, maakt dat zorgvastgoed inflatiebestendig is met een stabiel en goed rendement en bovendien veilig. Huren worden veelal gedekt door vergoedingen vanuit de rijksoverheid. Een belegging die hoort in iedere goed gespreide beleggingsportefeuille. Ook particuliere beleggers kiezen er daarom steeds vaker voor om een deel van hun vermogen en spaargeld, voor henzelf of voor hun (klein)kinderen, te investeren in zorgvastgoed.

Beleggen via Zorgwoningfondsen

Wie als particulier wil beleggen in zorgvastgoed komt als snel uit bij zorgvastgoed beleggingsfondsen. Eén van de bekende professionele aanbieders in dit segment is het Eindhovense Sonneborgh. Al ruim 25 jaar zijn zij actief in de wereld van wonen en zorg. Regelmatig bieden zij particuliere beleggers de gelegenheid om te participeren in haar beleggingen via haar Zorgwoningfondsen. Dit zijn transparante fondsen voor gemene rekening (FGR) die investeren in de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van kwalitatief Nederlands zorgvastgoed met een stabiel rendement én de zekerheid van langjarige huurcontracten met professionele zorgorganisaties.

