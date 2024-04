Zwitserse frank geen veilige haven meer

De Zwitserse frank ging jarenlang maar één richting op: sinds de financiële crisis tot eind 2023 bleef de munt in waarde stijgen ten opzichte van de euro. In december van vorig jaar kreeg je voor een euro nog iets minder dan 0,93 frank. In september 2007 lag dat nog rond de 1,66 frank. Maar aan de stijging lijkt nu een einde te komen, schrijft vermogensbeheerder DWS.

De frank staat bekend als ‘veilige haven’. Voor de sterk op exportgerichte Zwitserse economie is de waarde van de nationale munt – vooral ten opzichte van de euro – van cruciaal belang, zegt DWS. “Het weerspiegelt de concurrentiekracht, evenals de macro-economische en politieke stabiliteit, en de hoge mate van rechtszekerheid in Zwitserland.”

De reputatie van de Zwitserse frank als harde munt zorgde tijdens de financiële crisis voor een aanzienlijke wisselkoersstijging ten opzichte van andere valuta. “Toen dat verschil volgens de Zwitserse Nationale Bank (SNB) te groot werd, met name ten opzichte van de euro, greep men in om de koers te drukken. Zo werd er in september 2011 via gericht beleid een ondergrens voor de euro/frank wisselkoers van 1,20 ingesteld. Door het ongebreidelde aankoopbeleid van activa in buitenlandse valuta steeg de balans van de SNB tot enorme hoogtes.

In december 2015 besloot de Zwitserse centrale bank onverwachts om de koppeling met de euro los te laten. “Dat zorgde voor een korte daling van de EUR/CHF-koers tot bijna pariteit”, weet DWS. “Door de invoering van negatieve rentes kort daarna, deprecieerde de frank, en kreeg je in mei 2018 kortstondig bijna 1,20 Zwitserse frank voor een euro. Maar de waarde van de frank herstelde snel. De pariteit met de euro werd in 2022 uiteindelijk doorbroken, mede door de relatief milde covid-lockdownmaatregelen in Zwitserland, waardoor er een sneller economisch herstel mogelijk was.”

Sinds begin dit jaar ondervindt de Zwitserse frank wat neerwaartse druk, constateert DWS. En dat komt volgens de vermogensbeheerder niet alleen omdat de SNB de eerste grote centrale bank was die de rentes verlaagde – pariteit met de euro ligt opnieuw binnen handbereik – maar vooral omdat wordt verwacht dat de SNB die renteverlagingen blijft volhouden.“Door deze daling is de Zwitserse frank op weg naar zijn zwakste kwartaal ten opzichte van de euro sinds 2003. Binnen de G10-valuta’s heeft alleen de Japanse yen sinds begin dit jaar zo zwak gestaan.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19647 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht