Acht tips voor beleggers in onrustige tijden

Voor beleggers vormen een onrustige markt of een onzeker economisch klimaat een extra uitdaging, want het is denkbaar dat je beleggingen dan waarde verliezen. Het is dus belangrijk om aan de weerbaarheid van je portfolio te werken. Zoë Dagless, senior financial planner bij Vanguard, geeft acht tips hoe je dat kunt doen.

1. Liever te vroeg dan te laat

Een belangrijke factor bij het behalen van je financiële doelen is consistentie tijdens het beleggen. Houd in het achterhoofd dat je profiteert van het rente-op-rente effect. Zo kun je met 250 euro per maand en een rente van 5% binnen twintig jaar een kapitaal van 100.000 euro opbouwen en met dertig jaar kom je zelfs boven de 200.000 euro uit.

2. Beheers je emoties en houd vast aan je perspectief

Wees selectief met de informatie die je ontvangt en waarnaar je handelt. Een pessimistische instelling kan je onnodige verliezen opleveren, zeker wanneer je uit paniek gaat verkopen wanneer de markten dalen. Meegaan met trends brengt een hoger risico met zich mee. Eens in de zoveel tijd je plannen bijstellen op basis van je persoonlijke doelen verhoogt meestal de kans op succes op de lange termijn. Gebruik hiervoor een gediversifieerde en goed gebalanceerde portfolio met zowel aandelen als obligaties.

3. Je hebt de tijd

Het is belangrijk om de lange termijn voor ogen te houden. Probeer daarbij niet de markt te timen. Er zijn veel onvoorspelbare factoren, die op willekeurige dagen en tijdstippen de markten kunnen beïnvloeden. De dagen waarop de markten snel stijgen, liggen vaak dicht op de dagen waarop de markten plots dalen. Als je deze topdagen en hun gunstige effect op je beleggingen misloopt, kan dit grote gevolgen hebben.

4. Leg een vast bedrag per maand in

Leg iedere maand een vast bedrag in en spreid je kosten door de tijd. Hierdoor krijg je een beter gemiddelde als het gaat om instapkosten. Wanneer de markten laag noteren, is je maandelijkse investering goedkoper. Het resultaat van goedkoper kopen is dat er meer potentiële winst is zodra de markten zich herstellen. Andersom kan natuurlijk ook: dat je een paar keer achter elkaar duur inkoopt. Door elke maand een vast bedrag in te leggen, spreid je die risico’s en kom je uiteindelijk uit op een ‘net’ gemiddelde als het om instapkosten gaat.

5. Denk goed na over het tijdelijk stoppen met beleggen

Ook met een groter inkomen blijft het behalen van je financiële doelen belangrijk. Het gaat tenslotte niet alleen om je actuele levensfase, maar ook om waar je naartoe gaat. Hoe eerder je begint met beleggen, hoe meer tijd er is om het eindbedrag te laten stijgen. Maar wanneer je je inleg stopzet, verstoor je je eigen voortgang. Denk dus goed na voordat je (tijdelijk) stopt met beleggen.

6. Beleggen met automatische incasso’s

Het fijne aan automatische incasso’s is dat je niet constant voor de keuze staat hoeveel geld je ergens in stopt. Met automatische incasso’s word je beleggingsstrategie namelijk voor je uitgevoerd op een moment dat voor jou goed uitkomt. Hierdoor profiteer je van de ‘gemiddelde’ instapkosten zonder er moeite voor te hoeven doen.

7. Hou je beleggingen niet constant in de gaten

Zodra je een automatische incasso hebt ingesteld, doen jouw beleggingen hun werk op de achtergrond. De markt kan dagelijks stijgen of dalen, maar de waarde van jouw portfolio is op dit moment niet zo heel erg belangrijk; het gaat om het bedrag dat je over tien, twintig of dertig jaar hebt.

8. Houd geld apart voor noodgevallen

Zet een bedrag opzij voor noodgevallen. Dat bedrag moet ongeveer drie maanden van je uitgaven dekken. Een reservepotje is belangrijker dan elke andere vorm van beleggen, omdat je nooit weet wanneer je met onverwachte kosten wordt geconfronteerd of wanneer je inkomsten dalen. Pas je portfolio ook aan op basis van je huidige situatie. Als je goed gebruik maakt van je lange beleggingshorizon en regelmatig belegt, zul je op den duur de vruchten kunnen plukken van je beleggingsstrategie.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18386 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht