Add Valua Fund boekte nettorendement van 29,7%

Add Value Fund heeft het beleggingsjaar 2023 met een nettorendement van 29,7% spectaculair afgesloten. De specialist in small- en midcapaandelen liet daarmee de benchmark (VanEck AMX-ETF) zeer ver achter zich met een verschil van maar liefst 27 procentpunt.

Ook de overige Nederlandse aandelenindices, concurrenten en internationale aandelenindices werden ruimschoots verslagen. De resultaten zijn te danken aan de uitstekende koersprestaties van de beleggingen in ASMI, Besi en Nedap. Voor 2024 heeft de beheerder goede verwachtingen, mede als gevolg van de historisch lage waardering van de aandelen in de small- en midcapsector.

Het opvallende goede beleggingsjaar heeft de underperformance van 2022 (13 procentpunt) ruimschoots tenietgedaan.Met het resultaat van 2023 heeft het fonds sinds oprichting ruim 300 procentpunt beter gedaan dan de benchmark. Het cumulatieve totaalrendement (koerswinst + herbeleggen dividenden) na kosten komt daarmee op 421%, oftewel 10,2% op jaarbasis. Ook in die historische vergelijking laat Add Value Fund vergelijkbare concurrenten, nationale en internationale aandelenindices ver achter zich. De beheerder is voorzichtig optimistisch over het net begonnen jaar. Want ondanks de uitstekende koersprestaties van ASMI en Besi is de Europese small- en midcapmarkt op dit moment historisch laag gewaardeerd, vergeleken met de aandelen van grotere ondernemingen.

Bron: Datastream en AVF

De “magnificent two” zorgden in 2023 voor de enorme outperformance

In tegenstelling tot 2022 waren ASMI en Besi, de grootste participaties qua weging in portefeuille, de sterkste stijgers. Deze twee aandelen vormden voor Add Value Fund de “magnificent two” van 2023. Mede door de revolutie van kunstmatige intelligentie en de sterke vraag naar AI-microchips verdubbelden de beurskoers van de beide unieke chipmachinefabrikanten. Niet alleen in Nederland behoorde ASMI en Besi tot de absolute star performers, maar ook in Europa. Met een totaalrendement (koerswinst + dividend) van 150% was Besi dit jaar zelfs het op een na beste aandeel van de STOXX Europe 600 index.

Verschillen in portefeuille erg groot

Door de grote onderlinge koersprestaties van bedrijven en sectoren konden goede bottom-up stock pickers het verschil maken in beleggingsjaar 2023. Add Value Fund zag dat met aandelen als ASMI en Besi. En bij andere fondsen en indices die internationaal belegden, speelde de dominantie van de “magnificent seven” (Alphabet, Apple, Amazon, Tesla, Meta, Microsoft en NVIDIA) een grote rol. In dit rijtje sprong het aandeel van het grootste halfgeleiderbedrijf ter wereld, NVIDIA (beurswaarde $ 1.200 miljard), eruit met een koersstijging van maar liefst 239%.

Na kosten en peildatum 1/2/2007 t/m 31/12/2023 Bron: Datastream / AVF

Vooruitzichten

Het beheerteam heeft het volste vertrouwen dat alle participaties ook in deze huidige moeilijke geopolitieke en uitdagende macro-economische omstandigheden, goed zullen blijven presteren. Ruim 60% van de portefeuilleweging is schuldenvrij en heeft een (ruime) netto kaspositie. En 30% van de portefeuilleweging koopt momenteel eigen aandelen in.

In het licht van de ruime dubbelcijferige middellange termijn winstgroeivooruitzichten in combinatie met sterk dalende kapitaalmarktrentes en het positieve beurssentiment zien wij het belegginsjaar 2024 met vertrouwen tegemoet.

Oprichter en fondsbeheerder Hilco Wiersma: “Sinds onze oprichting, ruim 16 jaar geleden, hebben we een zeer sterk track record weten op te bouwen, zowel in goede als in minder goede tijden. We hebben er alle vertrouwen in dat we dat voort kunnen zetten. Deze optimistische verwachting is ook ingegeven door de historisch lage waardering van de Europese small- en midcapaandelen in vergelijking met de aandelen van grotere ondernemingen. Er zit nadrukkelijk ruimte naar boven.”

