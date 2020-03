AEX te ver doorgeschoten

De Amsterdamse beurs probeert vandaag een herstelbeweging in te zetten, maar wat in de premarket gebeurt roept vraagtekens op.

Aanvankelijk leek het erop dat de AEX met 2,8% zou stijgen, wat te maken had met een forse stijging van de futures op de Dow Jones in de premarket. Toen die minder werd, daalde de winst op de AEX naar 1% en wees de DAX op een iets lagere opening. Het geeft aan hoe extreem volatiel kapitaalmarkten zijn.

Ook Azië is beweeglijk en staat wat lager dan de verliezen van eerder op de dag. De Nikkei stond eerder vanmorgen op min 10%. In de loop van de dag ging dat naar min 5,7%, net iets meer dan het verlies van 5% voor Indonesië. Shanghai en India staan iets meer dan 1% in de min. De Kospi en Hong Kong schommelen rond de 2,5% in de min. Goud daalde met 2% naar 1.558,80, maar wist zich te herstellen op 1.590,20 dollar. Brent +1,9% op 33,85. Duitse Bunds +0,001 op min 0,740%. US Bonds -0,001 op 0,842%.

AEX

De AEX (432,10) staat ruim 70 punten beneden de ondergrens van de bandbreedte op weekbasis. Het geeft aan hoe groot de paniek is en hoe ver de markt te ver is doorgeschoten.

