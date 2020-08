ArcelorMittal met oogkleppen op kopen

ArcelorMittal en aluminium lopen sterk achter op de prijsontwikkeling van enkele basismetalen. Of toch maar aluminium kopen?

Over de afgelopen daalde de koers van het aandeel met 15% naar 10,48 euro. In dezelfde periode steeg koper met 21%, aluminium met 3% en ijzererts met 38%. De prijsontwikkeling van deze metalen geeft aan dat de hoop op een economisch herstel toeneemt. Aluminium loopt achter vanwege de ontwikkelingen in de luchtvaartsector.

Eens kan weer volop worden geprofiteerd van economische groei. Een beetje daarop inspelen kan geen kwaad.

ArcelorMittal: Het aandeel heeft een aardige bodem gevonden. De recente bodem van de Bollinger Bands ligt op hetzelfde niveau als in 2001, 2008 en 2016. Voor het aandeel ligt een weerstand op 15 euro gevolgd door een rond 22,50 euro. De koers kan met 43% stijgen voor de aanval op de eerste weerstand. ArcelorMittal is een mooi kansrijk aandeel voor haussiers die wat verder durven te kijken dan de coronacrisis.

WT Aluminium ETC: De charttechnische potentie voor de WT Aluminium ETC is minder groot dan voor ArcelorMittal. De ETC kan met 8,7% stijgen naar de eerstvolgende weerstand van 2,38 euro. De tweede weerstand ligt op 2,76 euro 26% boven de huidige koers.

