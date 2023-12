Argentinië staat voor risicovol economisch experiment

Argentinië zit in een crisis en er zijn drastische maatregelen nodig om de economie uit het slob te trekken. Met de verkiezing van president Javier Milei staat het land voor een risicovol economisch experiment, maar wel één die ervoor kan zorgen dat Argentinië niet nog een verloren decennium zal beleven, zegt Kate Moreton, analist opkomende markten bij vermogensbeheerder Columbia Threadneedle.

De crisis in het land is mede een gevolg van de onhoudbare begrotingssituatie. Deze veroorzaakte een inflatiecrisis, die vervolgens werd verergerd door het ongeloofwaardige monetair beleid. Het gevolg van het wanbeleid is dat maar liefst 40% van de Argentijnen in armoede leeft. Ter vergelijking: dat is vier keer zoveel als in buurland Uruguay, aldus Moreton.

Argentinië heeft met Milei gekozen voor een ambitieus hervormingsprogramma en het begin van een nieuw economisch experiment; de nieuwe president wil drastisch snijden in de overheidsuitgaven en de economie dollariseren. “De crisis is natuurlijk ook een direct gevolg van het falende beleid van de afgelopen decennia. Beleggers hebben weinig vertrouwen in Argentinië. De in dollars uitgedrukte schuld van de overheid wordt verhandeld rond 30 cent per dollar, wat impliceert dat er een herstructurering aankomt”, aldus Moreton. “Er zijn belangrijke beleidscorrecties nodig om ons vertrouwen in Argentinië te herstellen. Het huidige uitgavenniveau is onhoudbaar en er moeten maatregelen komen zodat het begrotingstekort beperkt wordt.”

Het tekort was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 5% van het bbp. De regering moet de uitgaven beperken, en om de inflatie af te remmen heeft Argentinië een geloofwaardig monetair beleid nodig. Onderdeel hiervan is een beter wisselkoersbeleid. Milei wil de economie dollariseren, een van de weinige dingen die het land op dit gebied nog niet heeft geprobeerd. “Het is een vrij radicale maatregel en slechts een paar landen hebben dit eerder gedaan, zoals El Salvador, Ecuador en Panama”, stelt Moreton.

Milei stelt verder een radicale herziening van het systeem voor. Op korte termijn zullen de Argentijnse burgers de kosten van de hervormingen dragen. Het terugdringen van het begrotingstekort zal waarschijnlijk leiden tot een recessie, een zwakker sociaal vangnet en meer armoede. De Argentijnen kunnen wellicht moed putten uit de wetenschap dat hun situatie niet uniek is: veel opkomende landen hebben soortgelijke crises met succes doorstaan. De Latijns-Amerikaanse crises in de jaren tachtig en Rusland in de jaren negentig zijn enkele voorbeelden.

Wat er aan beleidsinstrumenten zijn is volgens Moreton bekend en de verkiezingen bieden nu een kans op een ommekeer. “Dollarisering is zeker een experiment met een hoog risico en onzekere uitkomsten voor schuldeisers. Ik verwacht dat de koersen van Argentijnse euro-obligaties in het beginstadium van dit experiment zullen stijgen als de eerste beleidsaanpassingen worden aangekondigd. Na twee verloren decennia hebben we goede hoop dat Argentinië geen derde catastrofe zal meemaken.”

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

