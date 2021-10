Bloedbad op de beurs? Deskundigen gaan het vertellen

Krijgen beleggers binnenkort te maken met een bloedbad op de beurs? Of stijgen de koersen voorlopig nog vrolijk door? Een panel van drie beleggingsgoeroes geeft duiding tijdens deze talkshow op de BeleggersFair.

Nieuwe records worden neergezet, maar zullen dit wederom bubbels blijken te zijn waardoor uiteindelijk weer flink wat beursbloed zal gaan vloeien? Moeten beleggers daar rekening mee gaan houden of vooral winsten blijven oogsten?

Hoe dan ook, wat betekent dit alles voor de diverse sectoren, regio’s, type beleggingen en risico’s waar beleggers mee te maken krijgen? Kun je daar überhaupt allemaal rekening mee houden of zelfs van profiteren?

Het panel, bestaande uit Martine Hafkamp, Nico Bakker en John Beijer, geeft het antwoord op al deze vragen.

De talkshow ‘Beleggen in het zicht van een mogelijk bloedbad’ vindt plaats van 12.35 tot 12.50 uur.

Klik hier om u aan te melden voor de BeleggersFair

Martine Hafkamp

Oprichter, eigenaar en algemeen directeur Fintessa Vermogensbeheer

Na haar studie bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam ging Martine Hafkamp (1967) aan de slag bij Aegon. Daar rondde zij de postdoctorale opleiding tot Beleggingsanalist af. Na Aegon en Stad Rotterdam maakte zij de overstap van institutioneel naar particulier vermogensbeheer. In het najaar van 2007 heeft zij, samen met haar zakenpartner Han Schulten een eigen bedrijf opgericht: Fintessa Vermogensbeheer.

Vanaf 2008 is Fintessa uitgegroeid tot één van de grotere zelfstandige en onafhankelijke vermogensbeheerders van Nederland. Hafkamp is als vermogensbeheerder en beursanalist onder andere te horen en te zien bij BNR en Business Class. Ook schrijft zij columns over beleggen voor diverse bladen en beleggerswebsites.

Martine is in de DSI-registers opgenomen als Senior Vermogensbeheerder en als Register Beleggingsanalist in de registers van CFA Society VBA Netherlands. Zij is meervoudig winnaar van de Gouden Stier, de Oscar van de financiële wereld. Door de lezers van Cashcow.nl en het beleggerstijdschrift Cash is zij diverse malen verkozen tot de beste beleggingsexpert. Deze zelfde lezers hebben al negen jaar op rij Fintessa uitgeroepen tot de beste vermogensbeheerder.

Nico Bakker

Consultant en TA Hofleverancier voor BNP Paribas Markets

Nico Bakker is technisch analist met visuele analyse ofwel chart reading als specialisatie. Hierbij gebruikt hij een eigen methodiek (Dashboard Beleggen) die met objectieve indicatoren trend en sentiment meet. Research vormt voor hem de basis voor trainingen en workshops en verdere kennisoverdracht. Bakker benadert de technische analyse vanuit een visionairs oogpunt, waarbij hij het beleggingslandschap in kaart brengt en beleggers wijst op kansen en bedreigingen.

Een belegger bepaalt zelf wat hij met Bakkers informatie doet. Hij speelt daarbij niet een rol als trader, maar als coach. In zijn rol als coach staat gedisciplineerd denken en handelen in termen van waarschijnlijkheden centraal. Verder gaat belangstelling uit naar de Behavioral Finance, de mentale valkuilen en vaardigheden die bij beleggen een rol spelen. Met diverse uitspraken, one liners en beeldspraken geeft hij in presentaties aan hoe emotie en discipline als rode draad tussen de oren van beleggers loopt.

John Beijer

Senior Analist Beurspro

John Beijer is al meer dan dertig jaar betrokken bij de financiële sector en gespecialiseerd in turbo’s en factors. Hij is general manager van Beurspro. Deze onderneming verleent een divers scala van financiële diensten aan particuliere en professionele cliënten en richt zich met name op trading via algoritmes.

Daarnaast geeft hij regelmatig zijn visie aan gerenommeerde partijen binnen de beleggingswereld waaronder DFT, BNR, RTL7, Belegger.nl en is hij regelmatig te zien als onafhankelijk analist tijdens (online) seminars voor Société Générale Beursproducten.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht