Beleggingskansen in toerisme en batterijproductie in Japan

Het toerisme in Japan groeit snel en kan opbloeien, mede dankzij een relatief goedkope yen, opgekropte vraag en de wereldwijde reislust die na de corona-epidemie is ontstaan. De Japanse batterij- en grondstoffenproducenten kunnen profiteren van Amerikaanse wetgeving die de overgang naar ‘schone’ energie stimuleert. De Visie van Grace Peters, Head of Investment Strategy EMEA, bij J.P. Morgan Private Bank.

Onlangs begon Japan weer buitenlandse reizigers te verwelkomen. Pas in mei van dit jaar verlaagden de Japanse autoriteiten het gezondheidsrisico van COVID-19 naar een typische seizoensgebonden griep. De heropening van Japan, in combinatie met een relatief goedkope yen, zorgt voor een opleving van inkomend toerisme in Japan. Officiële gegevens over het aantal internationale passagiers op luchthavens zijn met enige vertraging beschikbaar. JP Morgan Private Bank heeft ook gegevens over uitgaven met JP Morgan Private Bank-kaarten geanalyseerd om toeristische trends te volgen tot en met juni. Beide indicatoren laten een scherpe stijging zien, maar de kaartgegevens, gebaseerd op uitgaven in lokale restaurants in Japan, tonen een grotere opleving en suggereren dat de snelle groei de komende maanden kan aanhouden.

Opeens bezoeken buitenlandse reizigers Japan weer

Beleggers kunnen overwegen om te investeren in een scala aan toerisme-gerelateerde Japanse aandelen, waaronder luchtvaartmaatschappijen, tot grote winkel- en entertainmentlocaties. Deze aandelen zijn in het algemeen ondergewaardeerd wat de belegging aantrekkelijk maakt. Hoewel toerisme aandelen dit jaar met ongeveer 15% zijn gestegen, blijft deze solide prestatie achter bij de bredere markt (Topix). Vanuit waarderingsperspectief zijn toerisme-aandelen in Japan aantrekkelijker gewaardeerd dan voor de pandemie, met een korting van ongeveer 2% (rekening houdend met het verschil tussen de forward price-book ratio ten opzichte van Topix). Het groeipotentieel is veelbelovend met de mogelijke komst van nog meer toeristen uit China en de VS. De huidige opleving van de toerismebestedingen heeft grotendeels plaatsgevonden zonder een significante instroom van Chinese toeristen, aangezien Japan en China dit jaar in een impasse verkeerden over visumbeperkingen. Beide landen bespreken nu de mogelijkheid om een wederzijds visumvrijstelling in te stellen dat de toerismebestedingen van Chinese toeristen in Japan kan stimuleren.

Intussen hebben Amerikanen ook weer de reiskoffers van zolder gehaald, met een recordaantal Amerikanen dat binnenkort naar het buitenland wil reizen. Volgens de Amerikaanse consumentenvertrouwensgegevens van de Conference Board is de verklaarde intentie van Amerikanen om naar het buitenland te reizen op het hoogste niveau ooit (en de gegevens gaan terug tot eind jaren zestig). Bovendien kunnen veel Amerikanen tot Japan worden aangetrokken, gezien de sterke positie van de dollar tegenover de yen. Kijkend naar gegevens vanaf 1972, is de yen momenteel ongeveer 1,4 standaarddeviaties ondergewaardeerd ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Het aantal Amerikanen dat zegt van plan te zijn om een buitenlandse reis te maken, staat op het hoogste niveau ooit

De yen is fors verzwakt ten opzichte van de dollar

Japanse batterijsector kan profiteren van de Amerikaanse Inflation Reduction Act

Afgelopen maart ondertekenden de VS en Japan een vrijhandelsovereenkomst, gericht op essentiële grondstoffen zoals lithium, nikkel, mangaan en grafiet. Deze overeenkomst volgde op de Amerikaanse Inflation Reduction Act (IRA), ondertekend in augustus 2022. Voor de Amerikaanse energietransitie is de aanvoer van deze grondstoffen, waarvan China wereldwijd een dominante marktpositie heeft, essentieel. Bovendien is in de IRA een toezegging opgenomen om de aanvoer van grondstoffen te vergroten; subsidies zijn beschikbaar wanneer grondstoffen worden gedolven of verwerkt in een land waarmee de VS een vrijhandelsovereenkomst hebben (die China niet omvat).

Japan voldoet buitengewoon goed aan de voorwaarden. Na China is Japan de grootste producent van synthetisch grafiet dat veel wordt gebruikt in lithium-ionbatterijen voor energieopslag. Sommige batterijproducenten experimenteren met technologieën van de volgende generatie die geen synthetisch grafiet gebruiken; echter, het opschalen van de productie van anoden van de volgende generatie kan minstens een decennium duren. Voorlopig kan de Japanse synthetisch grafiet-industrie profiteren van de IRA als de logische vervanger voor Chinese productie.

Japan is na China de grootste producent van synthetisch grafiet dat voor energieopslag in batterijen wordt gebruikt

Beleggers kunnen overwegen om te investeren in Japanse producenten van synthetisch grafiet en in Japanse batterijproducenten. Vooral producenten met een productiefaciliteit in de VS, waardoor ze kunnen profiteren van belastingvoordelen van de IRA die naar verwachting de winstgevendheid zullen stimuleren, zijn interessant. Ook bedrijven die momenteel fabrieken bouwen in de VS of dat van plan zijn te doen, zijn het overwegen meer dan waard. Peters raadt aan om bij een dergelijke investering vooral te kijken naar de winstverwachtingen van het bedrijf om te zien of deze rekening houdt met verwachte winstverhogingen door IRA-susidies.

