Bitcoin ETF beschikbaar voor Europese beleggers

Een Bitcoin Exchange Traded Fund (ETF) werkt als een tracker van de bitcoinprijs. De ETF wordt door een beursgenoteerd fonds beheerd en volgt de officiële bitcoinkoers. Voor Europese beleggers is het mogelijk om bitcoin te kopen middels een gereguleerde ETF genoteerd op de aandelenbeurs van Gibraltar: The Bitcoin Fund met ticker QBTC.U.

Wat is Bitcoin precies?

Bitcoin (BTC) is een digitale munt die voor het eerst met een gedecentraliseerde netwerk ontvangen, verstuurd en beheerd kan worden zonder tussenkomst van een centrale partij. In plaats van dat de bank transacties controleert, wordt dit door een netwerk van computers gedaan. Ieder code in dit netwerk beschikt over een eigen kopie van de transactiegeschiedenis en transacties worden gecontroleerd door alle computers op het netwerk en verwerkt in transactie-blokken. Deze staan in chronologische volgorde en vormen een keten: de zogenaamde blockchain.

Uiteindelijk zullen er 21 miljoen BTC te verdelen zijn door blokken toe te voegen aan de blockchain. Dit wordt gedaan door miners. Het minen van nieuwe blokken vraagt zeer veel computerkracht en daarmee stroom. Wie wil minen is daarom zeker gebaat bij de goedkoopste energieleverancier. Miners ontvangen een beloning in de vorm van bitcoin voor hun gedane arbeid. De beloning om te minen wordt ongeveer om de vier jaar gehalveerd en bedraagt momenteel 6.25 bitcoin per block. De cryptomarkt is hard gegroeid in 2020 en de verwachting bestaat dat deze groei zich doorzet in 2021.

Voordelen van een bitcoin ETF

Een ETF is een beleggingsinstrument waarmee je via een reguliere effectenbeurs kunt handelen, zonder je hierbij te bekommeren om de aangekochte bitcoins. Deze worden door het fonds opgeslagen in speciaal beveiligde wallets. De ETF zorgt ervoor dat bitcoin verhandelbaar wordt op beurzen, wat zorgt voor dezelfde flexibiliteit als die van een aandeel. Gezien de werking de markt volgt, is dit een minder risicovol instrument. Bij een stijgende koers van bitcoin, stijgt de Bitcoin ETF in waarde en bij een daling wordt de ETF minder waard. Ook kan de belegger aanspraak maken op de onderliggende BTC. Dit wordt door het fonds beheerd en een ETF-aandeel legt een claim op een vastgestelde hoeveelheid bitcoins.

Zelf handelen in Bitcoin

Er zitten verschillende risico’s aan de handel in bitcoins. Allereerst is de markt zeer volatiel, wat grote kansen biedt voor handelaren. Wanneer de belegger zelf BTC aanschaft, kunnen deze bewaard worden op een specifieke exchange of in een online of hardware wallet. Het valt aan te raden om BTC alleen op de exchange te bewaren wanneer hier veel mee gehandeld wordt, omdat de investering zo kwetsbaar is voor diefstal door hackers. Het voordeel van een wallet is dat de private key, de sleutel tot je bitcoin, in eigen bezit is.

Het nadeel is dat wanneer je deze private key verliest, je ook de toegang tot je investering kwijt bent. Een ETF biedt een stuk minder risico, omdat een Exchange Traded Fund volledig gereguleerd is, ook in het kader van het betalen van belastingen. Dit kan onder andere de belastingopgave makkelijker maken en belastingvoordelen inhouden vergeleken met het zelf kopen en verkopen van bitcoins op een gereguleerde exchange.

