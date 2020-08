Corona: Het pad naar het nieuwe normaal

Door de coronapandemie zijn mensen en bedrijven genoodzaakt hun manier van leven en werken aan te passen aan ‘het nieuwe normaal’. Deze ontwikkeling heeft tevens een substantiële impact op verschillende ESG-trends.

Rainer Baumann, Hoofd Investments bij vermogensbeheerder RobecoSAM identificeert vier ESG-trends die door de pandemie versnellen.

Overheden en centrale banken reageerden snel op de economische terugval door de coronapandemie en verhoogden hun uitgaven om economieën te stimuleren. “Positief is dat bij deze stimuleringsmaatregelen veel aandacht wordt besteed aan ESG-factoren”, schrijft Baumann. “Het meest voor de hand liggende voorbeeld is hier het herstelplan van 750 miljard euro van de Europese Unie. Het voorziet in de aanzienlijke financiering van duurzame bedrijven om de groei te versnellen en is onderdeel van de EU Green Deal, die als doel heeft Europa in 2050 ‘klimaatneutraal’ te maken.”

Baumann acht het bijvoorbeeld onwaarschijnlijk dat het woon-werkverkeer op korte termijn naar pre-crisisniveau terugkeert. Het hoofd beleggingen voorziet dat mensen flexibeler worden en reizen tijdens piekuren vermijden. “Voor stadsvervoer biedt dit nog meer mogelijkheden voor deelplatforms, of het nu gaat om auto’s of andere transportmiddelen, zoals fietsen”, betoogt Baumann.

Wereldwijde toeleveringsketens bleken uiterst kwetsbaar voor de gevolgen van de coronapandemie. Om deze risico’s in de toekomst te beperken, zullen bedrijven ervoor kiezen een deel van de productie terug te verplaatsen naar hun thuisland. Baumann: “Deze zogenaamde reshoring vereist echter ook hogere investeringen in automatisering & robotica. Technologieën zoals 3D-printen, kunstmatige intelligentie, Internet of Things en robots kunnen nieuwe besparingen opleveren.”

Met het besef dat het coronavirus zich mogelijk heeft verspreid vanuit een voedselmarkt in China, verwacht RobecoSAM dat consumenten ten slotte bewuster worden over waar en wat ze eten. Een groeiende trend is gezonde, plantaardige voeding, wijst Baumann. “De voedingsindustrie is begonnen met het ontwikkelen van vleesalternatieven, waarbij de grootste voedselketens deze voedingsopties nu opnemen in hun menu’s. Veganisme is voor veel mensen de nieuwe levensstijl.”

Geschreven door: Eddy Schekman



