De 75+ zetelmeerderheid die door de Conservatieve Partij van Boris Johnson in de Britse algemene verkiezingen van gisteren werd gewonnen, maakt het zeer waarschijnlijk dat het Verenigd Koninkrijk de EU op 31 januari 2020 zal verlaten.

Premier Johnson heeft nog steeds de goedkeuring van het parlement nodig voor het tijdschema voor zijn Withdrawal Agreement Bill (het wetsvoorstel zelf werd in oktober goedgekeurd), maar die zal hij zeer waarschijnlijk krijgen, gezien de omvang van zijn nieuwe meerderheid.

Quentin Fitzsimmons, fixed income portfolio manager en de Brexit-specialist van T. Rowe Price, geeft aan dat, hoewel Brexit misschien eindelijk op het punt staat zich te voltrekken, het nog onduidelijk is hoe een post-EU Verenigd Koninkrijk eruit komt te zien.

Eigenlijk is dit nog maar het einde van het begin, stelt Fitzsimmons. Het echte werk van de onderhandelingen over de toekomstige handelsbetrekkingen van het Verenigd Koninkrijk met de EU ligt in het verschiet en dat kan een zeer ingewikkeld en moeizaam proces worden, meent hij. Ervan uitgaande dat het Verenigd Koninkrijk de EU op 31 januari 2020 verlaat, zullen markten zich richten op die onderhandelingen en zal de de perceptie van de vooruitgang in de onderhandelingen de prijzen van assets in 2020 sterk bepalen.

