De 5 van J.P. Morgan Private Bank

De markten zijn bekomen van de door de Fed veroorzaakte sell-off. Het is het tijd om op vijf andere belangrijke factoren te letten. Grace Peters, Head of Investment Strategy, EMEA bij J.P. Morgan Private Bank neemt ze onder de loep.

“De digitale transformatie van de wereldeconomie houdt momentum, zelfs als de fysieke wereld weer opengaat. Centrale banken zijn in beweging om de gerealiseerde inflatie te bestrijden, een dynamiek die tijdens de vorige cyclus niet is vertoond. De vraag naar grote duurzame goederen, zoals auto’s en woningen, is sterk, terwijl de consumentenbalansen solide blijven. Ondanks de verkrapping door de centrale banken zijn er nog heel wat kansen voor beleggers, maar de spreiding onder de oppervlakte zal groot blijven.”

Een groeiende performance kloof in tech

“Tech” is een grote sector. In de volksmond omvat het bedrijfsmodellen die variëren van de productie van halfgeleiders (bv. AMD) tot de productie van realityshows die je op je smart tv kunt streamen (Netflix), tot het online bestellen van spullen (Amazon). Tot nu toe is er dit jaarresultatenseizoen een scherpe scheiding geweest tussen bedrijven die technologiehardware en -diensten produceren en verkopen (zoals cloud computing), en bedrijven die voor groei afhankelijk zijn van gebruikers, zoals sociale-media bedrijven. Sociale-mediabedrijven zijn wereldwijd gemiddeld 40% in koers gedaald ten opzichte van de pieken, terwijl halfgeleiderfabrikanten (de fysieke input voor technologie) nog steeds in een opwaartse trend zitten. Voorbeelden van die laatste groep zijn Microsoft, Apple, Amazon (cloud) en Advanced Micro Devices. Dalingen zagen we onder meer bij Meta, Netflix en Spotify.

De Omicron-golf is aan het wegebben

Het is ongeveer drie maanden geleden dat de Omicron variant werd ontdekt. Wereldwijd werden er in 10 weken tijd 90 miljoen COVID-19 gevallen gemeld, meer dan in heel 2020. Een grote impact op de Amerikaanse economie lag in de lijn der verwachting, maar het werkgelegenheidsrapport was echter verrassend sterk: in januari kwamen er 467.000 werknemers bij op de loonlijst, en het cijfer voor december werd opwaarts herzien van 199.000 tot 510.000 toegevoegde banen. Bedrijven passen zich aan de COVID-golven aan. De CFO van het Amerikaanse bedrijf Old Dominion Freight vergeleek het tekort aan arbeidskrachten als gevolg van COVID zelfs met het slechte seizoenweer dat in de winter de werkzaamheden beïnvloedt. Vanuit economisch oogpunt wijst dit erop dat het bedrijfsleven er gewoon mee moet leven.

Negatieve rentes smelten weg in Europa

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de inflatievooruitzichten naar boven bijgesteld en ECB-president Christine Lagarde sloot een renteverhoging dit jaar niet uit. De obligatierente in de eurozone schoot daarna omhoog en het wereldwijde obligatiesegment met negatieve rente kelderde, voor het eerst sinds 2018 tot bijna $6 biljoen. In december 2020 had dit segment nog een omvang van meer dan $18 biljoen. Als obligatierentes stijgen kunnen obligaties weer interessant worden voor (nieuwe) beleggers. Kansen in vastrentende kernproducten waren de afgelopen jaren schaars.

De autosector kan zich opmaken voor een opleving

Een van de interessantste sectoren ter wereld op dit moment is de autosector. Ford zou naar verluidt zo’n 20 miljard dollar uitgeven om zijn opmars in elektrische voertuigen te versnellen en heeft een deal aangekondigd met Sunrun om zijn elektrische F-150’s te integreren met zonne-energie. Het aandeel Ferrari steeg nadat de verscheping van zijn luxewagens met 22% was gestegen. General Motors merkte op dat de tekorten aan halfgeleiders die de verkoop hebben gehinderd, bijna zijn opgelost.

Sommige macrocijfers lijken erop te wijzen dat de bevoorradingsproblemen aan het verbeteren zijn. De Duitse autoproductiecijfers zijn bemoedigend, en de Britse autoverkopen kenden een sterke maand. De Amerikaanse autoverkopen stegen in januari met 208.000 voertuigen (de sterkste maand sinds mei 2020, en een van de sterkste van de laatste 30 jaar) richting een jaartrend van 15 miljoen voertuigen. De autosector kan daarmee een belangrijke bron van opwaarts potentieel voor de economie worden.

De huizenmarkt lijkt zich door de hogere rente heen te slaan

Hoewel de hypotheekrente in de VS op het hoogste niveau van het pandemietijdperk staat, zijn er tot dusver weinig tekenen dat de huizenmarkt vertraagt. Het slechte nieuws is dat de tekorten aan materialen aanhouden. Huizenbouwers kunnen de vraag naar nieuwe huizen niet bijbenen. Dit zou de Amerikaanse woningmarkt in ieder geval de rest van het jaar moeten ondersteunen.

Grace Peters, Head of Investment Strategy, EMEA bij J.P. Morgan Private Bank: “Al met al wijzen deze ontwikkelingen op een levendige cyclus. De digitale transformatie van de wereldeconomie houdt momentum, zelfs als de fysieke wereld weer opengaat. Centrale banken zijn in beweging om de gerealiseerde inflatie te bestrijden, een dynamiek die tijdens de vorige cyclus niet is vertoond. De vraag naar grote duurzame goederen, zoals auto’s en woningen, is sterk, terwijl de consumentenbalansen solide blijven. Ondanks de verkrapping door de centrale banken zijn er nog heel wat kansen voor beleggers, maar de spreiding onder de oppervlakte zal groot blijven.”

