‘Dividendbeleggen een veerkrachtige strategie’

De huidige vooruitzichten voor Europa en de VS blijven uitdagend. De inflatiedruk blijft. En ongeacht of we de piek van de inflatie voorbij zijn, is het onwaarschijnlijk dat centrale banken soepeler zullen worden totdat de inflatie aanzienlijk is getemperd. De Visie van Jean-Philippe Hechel, lead portfolio manager bij de private bank J. Safra Sarasin.

In deze context behoren dividend- en inkomstenstrategieën tot de meest veerkrachtige in de aandelensector. Met niet alleen sterke, maar ook zeer stabiele rendementen. De combinatie van defensief en waarde creëert een unieke stijl die goed werkt in de late stadia van een cyclus. Aangezien de rente waarschijnlijk hoog zal blijven en de economie verder zal verzwakken, blijven de vooruitzichten voor deze stijl gunstig.

Aantrekkelijk opwaarts potentieel

De combinatie van vertragende groei en stijgende rente maakt het des te belangrijker om een veerkrachtige beleggingsstrategie te hebben die bestand is tegen marktdalingen en op lange termijn een aantrekkelijk opwaarts potentieel biedt. Dividenden zijn in feite de belangrijkste motor van het langetermijnrendement op aandelen. Dit is een van de redenen waarom wij denken dat dividendstrategieën op dit moment heel zinvol zijn.

Wij letten heel goed op de zichtbaarheid van de dividenduitkering. Dit betekent dat wij ons richten op bedrijven die stabiele kasstromen kunnen genereren, een betrouwbaar dividendbeleid hebben, een solide balans en een laag schuldniveau. Dat laatste is vooral belangrijk omdat het de gevoeligheid van een portefeuille voor een stijgende rente aanzienlijk vermindert.

Wat de integratie van ESG in onze beleggingsprocessen betreft, richten wij ons op bedrijven die:

Sterke milieu-, sociale en governancescores hebben.

Goede ESG-strategieën kunnen aantonen.

Duidelijke verbeteringen laten zien in hun ESG-profiel in de loop der tijd.

Als gevolg van de integratie van ESG beleggen wij niet alleen in de typische defensieve namen, maar richten wij ons ook op hoogwaardige bedrijven in meer cyclische sectoren. Vooral energiebedrijven zijn een goed voorbeeld. Weinig spelers in de energiesector zijn momenteel actief in het ondersteunen van de groene transitie. In deze sector is het bijzonder belangrijk om zich te richten op bedrijven die een goed bestuur hebben en die, naast het aanpakken van milieu-uitdagingen, hun sociale risico’s, zoals gezondheids- en veiligheidskwesties, beheren.

Stabiele rendementen

Wij denken dat de focus op bedrijven van hoge kwaliteit met een goede zichtbaarheid van dividendgroei niet alleen zal leiden tot sterke maar ook tot zeer stabiele rendementen op termijn. Voor onze beleggingsaanpak op lange termijn is het opnemen van duurzaamheidsoverwegingen een integraal onderdeel van de beoordeling van de levensvatbaarheid van onze beleggingen.

Het helpt om bedrijven te vermijden die mogelijk met structurele uitdagingen worden geconfronteerd. Dividendstrategieën moeten dus een hoeksteen zijn van elke goed gediversifieerde portefeuillestrategie om het rendement te maximaliseren, vooral in een uitdagende marktomgeving.

