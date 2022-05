DSM: afwachten na meevallend resultaat

DSM heeft de verwachtingen van de analisten overtroffen.

In het eerste kwartaal steeg de omzet naar 2,6 miljard euro van 2,2 miljard een jaar geleden, het bedrijfsresultaat steeg naar 487 miljoen euro van 441 miljoen. De onderneming handhaaft de verwachting dat de prestaties in 2022 in overeenstemming zijn met de doelstellingen.

Het aandeel sloot gisteren op 155,60 euro ofwel 25 keer de winst. De horizontaal bewegende bandbreedte loopt van 150 tot 170 euro. In feite is dat een dans om de steun van 160 euro op basis van de beweging die in 2020 is ingezet.

Op lagere niveaus puts schrijven voor wie het op levering kan laten aankomen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17275 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht