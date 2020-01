Duurzaam is hot, maar waar moet je beleggen

Duurzaam is terecht een hot item. Larry Fink, CEO van BlackRock, verwacht dat de verandering van het klimaat gaat zorgen voor een fundamentele heroriëntering van de financiële wereld. Dat is geen onlogische uitspraak als naar zijn eigen ETF’s wordt gekeken.

Uit de database van iShares blijkt een duidelijke samenhang te ontbreken tussen waardering in termen van koers/winst, een ESG rapportcijfer (1-10) en de aan de omzet gerelateerde CO2 intensiteit. De geselecteerde landen hebben een gemiddelde koers/winst van 18,2 en een ESG rapportcijfer van een magere 5,9. Het is opvallend dat de DAX een rapportcijfer heeft van 7,3 bij een behoorlijk hoge CO2-intensiteit van 378. Alleen India scoort nog slechter, viezer met 518.

Het zijn vooral westerse beurzen als AEX, DAX, Frankrijk en FTSE die een mooi en bovengemiddeld rapportcijfer hebben met overwegend een CO2-intensiteit die beneden het gemiddelde ligt van 194. Maar in welke landen en daarbij behorende ETF’s zou je moeten beleggen? Wellicht is een anticyclische benadering het beste, omdat de koers/winst in deze landen theoretisch de meeste ruimte biedt bij een stijging van het ESG rapportcijfer en een daling van de CO2-intensiteit. China en Zuid-Korea zouden vanuit dit perspectief wel eens goed kunnen gaan scoren.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

