e-Cash maart: Oorlog en Beurs

Het is wachten op vrede; wachten op het einde van de Oekraïne-oorlog. In deze e-Cash staan we stil wat de oorlog in Oekraïne betekent voor de beleggers.

Een groot aantal scenario’s zijn denkbaar. De gevolgen daarvan brengen we in kaart. Denk vooral aan spreiding en het hoofd koel houden.

Om de spreiding te vergroten zouden beleggers in CO2-emissierechten kunnen gaan beleggen. Ook hebben we 10 aandelen geselecteerd uit onze ruime database. Welke aandelen hebben een bovengemiddelde koers-winstverhouding? Veelal zijn het aandelen van bedrijven met een unieke positie of een voorsprong.

Ook zijn er economische zorgen. In de VS zijn er in februari 678.000 nieuwe banen gecreëerd. Dat was aanmerkelijk meer dan de ongeveer 450.000 die de analisten hadden verwacht. Wat dat betekent, is dat de kans groot is dat de lonen in de komende periode verder zullen klimmen. Zullen stijgende lonen de inflatie aanwakkeren? Naast de Oekraïne-oorlog is dat een belangrijk issue voor beleggers.

De omvang van de problemen zal het vanuit huis bijwonen van de BeleggersFair Kennis Update op 22 april alleen maar interessanter maken. Natuurlijk zullen dan ook de Cashcow Awards van 2022 worden uitgereikt. De genomineerden zijn bekend. Het is nu aan u om een stem uit te brengen op ‘uw winnaar’.

Klik hier om de e-Cash te bekijken

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

